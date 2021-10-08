Можливе отруєння. Поліція повідомила нові подробиці смерті Полякова

У справі про смерть нардепа Антона Полякова розглядаються кілька версій. У тому числі й отруєння

У справі про смерть нардепа Антона Полякова розглядаються кілька версій. У тому числі й отруєння

Правоохоронці підтвердили, що Поляков разом зі своїм знайомим відпочивав в одному з розважальних закладів, де вживав алкогольні напої

У ніч своєї смерті народний депутат Антон Поляков був не сам. Спочатку він їздив Києвом в автомобілі свого знайомого, а вже потім пересів у таксі. Про це заявив на брифінгу начальник поліції Києва Іван Виговський, пише «РБК Україна».

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

«Після чого вони сіли до машини цієї особи та поїхали Києвом. Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання, але через побутові проблеми, сваркою зі своєю співмешканкою, він не захотів їхати, і вони близько півтори години їздили різними вулицями Києва», – розповів Виговський.

Далі, за словами начальника поліції, Джабулатов запропонував Полякову викликати таксі та поїхати додому, що і зробив нардеп. Коли автомобіль таксі порушив правила дорожнього руху, його зупинили патрульні, які і виявили нардепа у поганому стані.

«Перевіряючи таксиста, (патрульні, – ред.) побачили на задньому сидінні нашого загиблого, який був у напівлежачому стані. Таксист повідомив, що загиблий перебував у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Перевіривши стан загиблого, поліцейські побачили, що йому потрібна медична допомога, після чого викликали швидку та самостійно намагалися надати допомогу», – повідомив він.

Виговський додав, що бригада швидкої провела реанімаційні заходи, але врятувати Полякова не вдалося. Він помер на місці події.

У справі про смерть нардепа Антона Полякова розглядаються кілька версій. У тому числі й отруєння.

«Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання у Полякова, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною як самостійно, так і невідомою особою. На даний момент у нас вже є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину, згідно з яким причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця», – зазначив Виговський

Він також додав, що призначені судмедекспертиза та токсикологічна експертиза. Виговський додав, що слідство схиляється до того, що це була природна смерть.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

Сьогодні депутатка Скороход втратила свідомість у Раді через смерть Полякова.

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