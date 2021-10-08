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    Скандал у Раді: усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову (відео)

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    У регламентний комітет вже направлено звернення, щоб позбавити Третьякову можливості бути присутньою на 5 засіданнях сесії - Скандал у Раді: усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову (відео)
    У регламентний комітет вже направлено звернення, щоб позбавити Третьякову можливості бути присутньою на 5 засіданнях сесії
    фото УНІАН

    Через висловлювання Третьякової з партійного чату «слуг» масово видаляються депутати

    Усі фракції Ради вимагають тимчасово відсторонити «Слуг» Галину Третьякову від роботи в парламенті. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє телеграм-канал журналіста Андрія Павловського.

    «У регламентний комітет уже направлено звернення, щоб позбавити Третьякову можливості бути присутньою на 5 засіданнях сесії», – йдеться у повідомленні.

    Скандал у Раді: усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову

    До слова, ЗМІ публікують скріншоти з партійного чату «слуг». Через незгоду з позицією Третьякової звідти масово видаляються депутати. Зокрема, чат залишили Олександр Качура, Ірина Верещук і Богдан Яременко.

    Тим часом сама Третьякова не жалкує про своє повідомлення та заявила в чаті, що «буде плакати тільки за «слугами народу».

    Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів в залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

    Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

    Теги: депутат смерть Давид Арахамія Ігор Палиця Ірина Верещук Богдан Яременко Галина Третьякова Антон Поляков За майбутнє
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    Скандал у Раді: усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову (відео)