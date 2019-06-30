Гриценко відхрестився від родинних зв’язків з Дмитром Разумковим



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Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко Фото: Главком

Гриценко запевняє, що бачив Разумкова тільки один раз, у студії одного з телеканалів

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заперечив наявність «родинних» зв’язків із лідером партії «Слуга народу» Дмитром Разумковим.

Про це він заявив у інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Дехто в мережах приписує, що він (Дмитро Разумков - ред.) мій син чи хтось каже, що пасинок. Це неправда. От Гліб Разумков - мій син. Олександр Васильович Разумков помер. Але то інша гілка життя Олександра Васильовича Разумкова. І Гліб, і Дмитро. Вони жодного разу не бачилися так само. Тому ми не родичі», - сказав Гриценко.

Гриценко додав, що бачив Дмитра Разумкова тільки один раз, у студії одного з телеканалів.

У Анатолія Гриценка є троє дітей: Олексій, Світлана та Ганна, також він виховує Гліба Разумкова, сина дружини Юлії Мостової (головний редактор видання «Дзеркало тижня» – ред.) від її першого шлюбу із нині покійним політиком і засновником Українського центру економічних і політичних досліджень Олександром Разумковим. В останнього до зустрічі з Мостовою вже був син Дмитро, який зараз є лідером президентської партії «Слуга народу».

До слова, раніше Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).