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    Політика

    Гриценко відхрестився від родинних зв’язків з Дмитром Разумковим

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    Лідер партії &laquo;Громадянська позиція&raquo;&nbsp;Анатолій Гриценко - Гриценко відхрестився від родинних зв’язків з Дмитром Разумковим
    Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко
    Фото: Главком

    Гриценко запевняє, що бачив Разумкова тільки один раз, у студії одного з телеканалів

    Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заперечив наявність «родинних» зв’язків із лідером партії «Слуга народу» Дмитром Разумковим.

    Про це він заявив у інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Дехто в мережах приписує, що він (Дмитро Разумков - ред.) мій син чи хтось каже, що пасинок. Це неправда. От Гліб Разумков - мій син. Олександр Васильович Разумков помер. Але то інша гілка життя Олександра Васильовича Разумкова. І Гліб, і Дмитро. Вони жодного разу не бачилися так само. Тому ми не родичі», - сказав Гриценко.

    Гриценко додав, що бачив Дмитра Разумкова тільки один раз, у студії одного з телеканалів.

    У Анатолія Гриценка є троє дітей: Олексій, Світлана та Ганна, також він виховує Гліба Разумкова, сина дружини Юлії Мостової (головний редактор видання «Дзеркало тижня» – ред.) від її першого шлюбу із нині покійним політиком і засновником Українського центру економічних і політичних досліджень Олександром Разумковим. В останнього до зустрічі з Мостовою вже був син Дмитро, який зараз є лідером президентської партії «Слуга народу».

    До слова, раніше Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    Анатолій Гриценко партія Слуга народу Громадянська позиція Дмитро Разумков
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