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Генсек НАТО відвідав Україну: Сирський прокоментував візит

Наталія Порощук
glavcom.ua
Генсек НАТО відвідав Україну: Сирський прокоментував візит
Сирський зазначив, що НАТО засуджує агресивну війну Росії проти України
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський мав нагоду вітати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони, який він відвідав під час візиту до України. Про це повідомляє головнокомандувач.

Сирський зауважив, що НАТО засуджує загарбницьку війну Росії проти України.

«З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку.

«Співпраця України з НАТО – це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі», – написав Сирський.

Нагадаємо, що 29 квітня до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, що Україна без затримки отримає ракети до Patriot.

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Теги: Єнс Столтенберг Олександр Сирський Україна НАТО війна

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