Сьогодні вночі Україна переходить на літній час

Українці вночі 31 березня переводять годинники на 1 годину вперед

Перехід на літній час у 2024 році традиційно відбудеться в ніч з суботи на неділю – з 30 на 31 березня. В останню неділю березня потрібно перевести годинники о 3 годині ночі на 1 годину вперед (тобто з 03:00 на 04:00). Про це йдеться у матеріалі «Главкома».

Годинники переводять із двох причин: через традицію відповідності біологічному календарному часу та для заощадження електроенергії.

Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х в Україні спробували відмовитися від сезонного переходу, однак 1992 року переведення годинників знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє в Європі.

Український уряд 1996 року затвердив постанову, яка регулює порядок переведення стрілок годинника. Нею українці послуговуються і досі. Починаючи з 1996 року, уряд встановив правила сезонного часу, які передбачають переведення годинників двічі на рік:

на літній час (на годину вперед) – в останню неділю березня;

на зимовий час (на годину назад) – в останню неділю жовтня.

Це означає, що в ніч проти 31 березня о 03:00 годинники потрібно буде перевести на одну годину вперед.

У сучасному світі майже всі годинники переходять на літній (або зимовий) час автоматично. Це можливо завдяки тому, що виробники встановлюють автоматичну синхронізацію часу за заводськими налаштуваннями. Тобто якщо пристрій підключений до мережі, він самостійно синхронізується із серверами точного часу. Ви можете не хвилюватися про смартфони, сучасні мобільні телефони, ноутбуки, планшети, персональні комп'ютери та навіть електронні книжки, які використовують мережу.

А ось звичайні годинники, будильники, механічні прилади доведеться переводити вручну. Щоб не забути це зробити, варто залишити собі нагадування. Наприклад, встановити на смартфоні будильник чи прикріпити нагадування на холодильник.