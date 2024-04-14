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Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
Ідея виснаження путінського режиму досі не спрацювала
фото з відкритих джерел

І в США і в Європі все активніше ходять розмови про «умиротворення агресора». Олександр Кабанов застерігає від повторення Мюнхенської угоди 1938 року

У світі існують різні групи, в яких обговорюються варіанти закінчення війни в Україні, і така ситуація дуже подібна до 1938 року і Мюнхенської угоди. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України, російсько-американський хімік, професор фармацевтичного факультету, директор Центру нанотехнологій у доставці ліків і співдиректор Каролінського інституту наномедицини при Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл Олександр Кабанов.

На початку війни США обіцяли Україні стільки зброї, скільки буде необхідно, щоб виснажити росіян, але цього не сталося. «Я пам'ятаю, що на початку повномасштабної війни Міноборони США говорило, що Україна отримає стільки зброї, щоб не впасти на початку війни. Говорилося, що наше завдання – виснажити росіян. Але зараз, з військового погляду, напевно, поки що виснажити росіян не вдалося. І ця ідея ніби не працює», – розповів вчений.

На його думку, певно, існують різні групи, в яких обговорюється ця ситуація. «Військові можуть розуміти цю ситуацію в різних країнах краще за політиків. Вони бачать, із чим вони мають справу», – зазначив Кабанов.

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Професор нагадав, що Макрон нещодавно зробив заяву, допустивши можливість відправки військ в Україну з одного боку. З іншого боку – Папа Римський заявив, що найсильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор».

Та найбільше Кабанов засмучений через блокування  $60 млрд для України у Конгресі США. «Ми чуємо, що говорить Трамп і його прихильники. Це серйозні голоси. Нобелівські лауреати, які підписали лист, ці голоси теж чують. У Європі такі розмови теж є. А називаються вони «умиротворення агресора», – зазначив професор.

Звісно, зауважує вчений, в історії жодна ситуація на 100% не повторюється, але ця ситуація подібна до 1938 року і Мюнхенської угоди. «Мабуть, ще не всі це розуміють. Тому важливо говорити», – резюмував Кабанов.

Мюнхенська угода 1938 – міжнародна угода про приєднання частини Чехословаччини до Німеччини, підписана на Мюнхенській конференції 29–30.09.1938. Укладена між Німеччиною (А. Гітлер), Італією (Б. Муссоліні), Великою Британією (Н. Чемберлен) та Францією (Е. Даладьє). Була підписана за відсутності представників Чехословаччини (попри те, що предметом конференції були її державна територія та суверенітет над нею).
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Раніше Леонід Кучма заявив, що головний чинник, який привів до вторгнення – це Путін, але запобігти нападу було б можна, якби Росія від початку бачила в Україні не легку здобич, а серйозну силу, здатну на спротив. Таку заяву він  зробив  у інтерв'ю інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія). 

На думку Кучми, 2014 рік – це одна з тих точок, коли «щось пішло не так». Україна мала тоді показати силу та готовність до спротиву. Але не лише вона. Також Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України.

Нагадаємо, президент країни-агресорки РФ Володимир Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору.

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Теги: Папа Римський Міноборони путін війна військові прапор блокування Україна

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