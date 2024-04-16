Сіра зона політреклами: що пишуть Telegram-канали Львова про Садового та Порошенка

Telegram у Львові менш затребуваний, ніж в Одесі чи Харкові. Проте він дошкуляє тамтешній владі…

Десять найпопулярніших львівських Telegram-каналів мають понад мільйон підписників – у рази менше, ніж аналогічні у Харкові, Дніпрі чи Одесі. Переважна більшість каналів є анонімними, проте ні цей факт, ні відносно невелика аудиторія не заважають їм активно продавати рекламу.

Навіть одна рекламна публікація може охопити близько 80 тис. читачів за відносно невелику суму. Крім того, досить часто однакові новини дублюються мережею Telegram-каналів, що збільшує охоплення в кілька разів, а отже, і впізнаваність згадуваних політиків.

Як і в інших великих містах України, Telegram-канали Львова очікувано найбільше згадують міського голову Андрія Садового. Зокрема за останні пів року найбільші львівські канали згадали його понад 300 разів. Водночас це в рази менше, ніж кількість згадок про його колег з Харкова, Дніпра чи Одеси, Терехова, Філатова чи Труханова відповідно.

Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють найпопулярніші Telegram-канали Львова, як вони висвітлюють діяльність мера Андрія Садового та інших місцевих політиків. Це четверта частина моніторингу реклами партій та політиків у регіонах України.

Як Telegram-канали згадують Андрія Садового?

Серед місцевих політиків львівські Telegram-канали найбільше згадують мера Андрія Садового. Наприклад, канал «Типовий Львів» за пів року згадав його щонайменше пів сотні разів.

Андрій Садовий має підконтрольний медіахолдинг «Люкс», до якого входить у тому числі «24 канал», що активно висвітлює діяльність мера. Однак ситуація з Telegram-каналами у Львові зворотна, адже вони у своїх публікаціях переважно критикують міського голову.

Крім того, партію «Самопоміч», від якої Садовий балотувався та виграв місцеві вибори 2020 року, найбільші Telegram-канали не згадували за останні шість місяців жодного разу.

Так, у вересні 2023 року канали мережі «Труха» писали про нібито конфлікт між ними та мером Садовим, який стосувався розслідування щодо каналу. Тоді канал заявляв, що розслідування начебто «замовив» мер Львова у відповідь на дописи про корупційні схеми у місті.

Варто зазначити, що пости про корупцію у Львові зʼявилися в Telegram-каналах мережі раптово, до того вони згадували Садового лише у контексті повідомлень про російські ракетні атаки на місто.

Новини про політичну діяльність мера активно поширюються та неоднозначно сприймаються читачами також на інших каналах.

Наприклад, Садовий часто стає «обличчям» вітальних листівок і жартівливих відео.

Відео з емоційними реакціями мера на пленарних засіданнях Львівської міськради не проходять повз увагу місцевих Telegram-каналів.

Також у новинах можна знайти відповіді на питання, чи виконує Садовий свої мерські обіцянки та, зокрема, куди направляє кошти з місцевого бюджету.

«38% виконаних обіцянок і 13% схвалення від львівʼян» – так канали транслювали підрахунки результатів діяльності та підтримки чинного мера. Він посів 12-ту сходинку у рейтингу довіри до міських голів.

Також новини, які стосуються виділення коштів із міського бюджету, стають темою обговорень політики мера у коментарях.

Одними з найпопулярніших таких дописів стали новини про те, що департамент Львівської міськради оголосив закупівлю послуги з розміщення у готелі офіційних делегатів на майже пів мільйона гривень.

Крім того, дописи стосувалися тендеру міськради на харчування на суму 180 тис. грн, переможницею якого стала Юлія Стефанюк – власниця мережі ресторанів !Fest, яку у жовтні звинуватили в уникненні сплати податків. Натомість Садовий у соцмережах продовжував підтримувати холдинг.

Telegram-канали поширювали однакові дописи про те, скільки заробляє мер та його колеги. Для порівняння всі вони закликають згадати суму мінімальної заробітної плати в Україні.

Також досить часто можна побачити дописи про ситуацію з бруківкою та проблеми функціонування укриттів у Львові.

Крім того, приводом згадати мера стали його сини: двоє повнолітніх наразі навчаються за кордоном. У свою чергу Садовий заявив, що «діти підуть на війну, коли закінчать навчання».

У львівських каналах переважно критикують діяльність Андрія Садового. Тож Telegram-канали, окрім піару, можуть, навпаки, псувати репутацію окремим політикам міста.

Про кого ще з політиків Львова пишуть?

У Telegram-каналах Львова фігурує не тільки Андрій Садовий. Там можна помітити і однакові новини про те, як майстерно Петро Порошенко робить селфі під час приїзду до міста, та діяльність його фонду у відбудові музею Романа Шухевича, що постраждав від влучання російського дрона.

Не обійшлось і без дописів про те, як Петрові Порошенку заборонили виїзд за кордон.

Зокрема, канал «Львівич | Новини» писав про наслідки цієї ситуації: «Памʼятаєте історію з Порошенком, де його не хотіли пропускати через кордон у Краківці? Вона має продовження. Тепер сивочолий гетьман вимагає у прикордонників 500 тисяч гривень моральної компенсації. Пʼятий президент оскаржуватиме відмову у суді».

Водночас Telegram-канали саркастично писали про візит до Львова нардепки Юлії Тимошенко і про те, що вона «попила кави на балконі ратуші» із Садовим.

Львівська мережа

Найбільшими львівськими Telegram-каналами за кількістю підписників є «Захід Головне», «Труха Львів» та «Львівич | Новини». На них підписано від 150 тис. до 300 тис. людей.

Переважно канали співпрацюють між собою, піарять один одного на регіональному чи всеукраїнському рівні. Вартість реклами на львівських каналах починається від кількох тисяч і може сягати десятків тисяч гривень. Однак встановити точну ціну публікацій непросто, адже вона прихована й залежить від змісту публікації. Така практика є досить поширеною, зокрема її можемо спостерігати серед харківських Telegram-каналів.

Фрагмент листування «Чесно» з адміністраторами каналу «Труха Львів»

Часто через спільну рекламу та згадки один одного у дописах Telegram-канали створюють спільну мережу. Так, канал «Славний Львів» щомісяця згадується приблизно у 100 публікаціях. Це «приховані» рекламні дописи, які мають однакове наповнення із провокативним змістом та закликом перейти за посиланням. Виконуючи ці дії, підписники замість «підпису петиції» чи «деталей отримання грошової допомоги» потрапляють на канал «Славний Львів». Ознакою рекламного допису є також те, що більшість цих публікацій видалені зі сторінки менше ніж за добу.

Крім реклами на всеукраїнському каналі, «Славний Львів» піариться і на регіональному, а саме – «Доброго вечора, ми зі Львова».

Рух «Чесно» вже проаналізував, як повʼязані між собою канали «Доброго вечора» та «Трухи» у Харкові. У львівській мережі спостерігаємо аналогічну ситуацію активної взаємної реклами з червня 2023 року.

Мережа «Трухи» піариться і на каналі «Захід України», як за допомогою відкритої реклами, так і провокативної «прихованої».

Публікувати рекламу можуть і канали, у яких кількість підписників значно менша за кількість підписників у замовника. Так «Львівич», кількість читачів якого перевищує 160 тис., піариться на сторінці вдвічі меншого каналу «Повістки Львів / Повестки Львов».

На початку квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо регулювання так званих платформ спільного доступу, серед яких і Telegram.

Олександра Левчак, Рух «Чесно»