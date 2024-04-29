Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Тищенко показав фото з генсеком НАТО у незвичній футболці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп Тищенко показав фото з генсеком НАТО у незвичній футболці
Тищенко зробив фото з генеральним секретарем НАТО
фото: Telegram/Микола Тищенко

За словами нардепа Тищенка, вони зі Столтенбергом обговорили відбиття російської агресії та «реальне об’єднання наших сил»

Народний обранець Микола Тищенко зустрівся у Верховній Раді з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, нардеп показав спільне фото з генсеком. Примітно, що Тищенко позував та робив селфі поруч зі Столтенбергом у футболці кольору оливи з надписом Army (Армія – «Главком»), яку носять військові.

Нардеп Тищенко робить селфі з генсеком НАТО, обіймаючи його
Нардеп Тищенко робить селфі з генсеком НАТО, обіймаючи його
фото: Facebook/Мар'яна Безугла

За словами Тищенка, вони обговорили відбиття російської агресії, про подальшу взаємодію України і НАТО та про «реальне об’єднання наших сил».

«Єнс Столтенберг зазначив, що майбутнє України – це НАТО. Він наголосив на важливості для перемоги законопроєкту про мобілізацію та привітав всіх з його прийняттям. Він зазначив, що це саме той шлях, який гарантує нам безпеку на довгий час. Це допоможе Україні бути демократичною, суверенною та вільною країною», – написав він.

Нардеп заявив, що вхід України до НАТО закріплено в трансатлантичному альянсі. Залишається лише питання часу.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем.

Як повідомлялося, після виступу генерального секретаря Єнса Столтенберга у Верховній Раді України нардепка Мар’яна Безугла змусила його зніяковіти.

До слова, Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

Теги: депутат Микола Тищенко війна НАТО Єнс Столтенберг Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

38-річний боойвий медик Андрій Топчій загинув біля села Роботине
На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
27 квiтня, 11:46
Зеленський наголосив на посиленні підтримки вітчизняних виробників озброєння
«Основне питання – захист». Зеленський провів Ставку
25 квiтня, 18:13
Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна
РФ виробляє більше зброї, ніж потрібно для війни в Україні: Німеччина розкрила плани Путіна
25 квiтня, 09:58
Гетманцев наголосив, що Україна має вирішувати проблеми інфраструктури і логістики, а також посилювати власний ВПК
«Треба більше розраховувати на себе». Гетманцев попередив українців
12 квiтня, 07:00
У 2010 році Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди, які подовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні на 25 років
Таємниця Харківських угод. Чому Україна досі визнає законність російського флоту у Криму? Війна і право
8 квiтня, 09:40
Нічна атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла
Нічна атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла
6 квiтня, 06:46
Російські окупанти пошкодили один із закладів освіти Дніпра
Росія вдарила ракетою по Дніпру: кількість постраждалих зросла (оновлено)
2 квiтня, 18:31
Під час зустрічі йшлося про забезпечення гнучкості українського оборонно-промислового комплексу
Ухвалено важливі рішення. Зеленський провів тригодинну нараду про дрони
1 квiтня, 15:20
Окупанти атакували Україну крилатими ракетами, дронами, балістикою та керованою авіаційною ракетою Х-59
Уночі Україна зазнала комбінованої атаки: чим били окупанти
31 березня, 08:49

Політика

Кабмін відповів на петицію про створення зоополіції
Кабмін відповів на петицію про створення зоополіції
Нардеп Тищенко показав фото з генсеком НАТО у незвичній футболці
Нардеп Тищенко показав фото з генсеком НАТО у незвичній футболці
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
Дискредитація телемарафону є частиною пропаганди РФ – Лещенко
Дискредитація телемарафону є частиною пропаганди РФ – Лещенко
До Києва із неоголошеним візитом прибув Столтенберг
До Києва із неоголошеним візитом прибув Столтенберг
«ФСБ нагнули Дурова». Юрчишин прокоментував блокування українських ботів в Telegram
«ФСБ нагнули Дурова». Юрчишин прокоментував блокування українських ботів в Telegram

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Помер скандальний історик Толочко
19K
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
13K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
7183
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes
6154
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua