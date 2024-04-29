Нардеп Тищенко показав фото з генсеком НАТО у незвичній футболці

За словами нардепа Тищенка, вони зі Столтенбергом обговорили відбиття російської агресії та «реальне об’єднання наших сил»

Народний обранець Микола Тищенко зустрівся у Верховній Раді з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, нардеп показав спільне фото з генсеком. Примітно, що Тищенко позував та робив селфі поруч зі Столтенбергом у футболці кольору оливи з надписом Army (Армія – «Главком»), яку носять військові.

Нардеп Тищенко робить селфі з генсеком НАТО, обіймаючи його фото: Facebook/Мар'яна Безугла

За словами Тищенка, вони обговорили відбиття російської агресії, про подальшу взаємодію України і НАТО та про «реальне об’єднання наших сил».

«Єнс Столтенберг зазначив, що майбутнє України – це НАТО. Він наголосив на важливості для перемоги законопроєкту про мобілізацію та привітав всіх з його прийняттям. Він зазначив, що це саме той шлях, який гарантує нам безпеку на довгий час. Це допоможе Україні бути демократичною, суверенною та вільною країною», – написав він.

Нардеп заявив, що вхід України до НАТО закріплено в трансатлантичному альянсі. Залишається лише питання часу.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем.

Як повідомлялося, після виступу генерального секретаря Єнса Столтенберга у Верховній Раді України нардепка Мар’яна Безугла змусила його зніяковіти.

До слова, Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».