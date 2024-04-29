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На Львівщині змії покусали двох людей: як убезпечити себе від нападу плазунів

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Львівщині змії покусали двох людей: як убезпечити себе від нападу плазунів
Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт
фото з відкритих джерел

Змії вже прокинулися. Щоб уникнути нападу небезпечних плазунів, варто дотримуватися певних правил безпеки

На Львівщині 28 квітня  було зафіксовано перших два випадки укусу змій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області. 

Зокрема, в реанімаційне відділення Яворівської центральної лікарні поступив 52 річний житель с. Залужжя Яворівського району, з діагнозом – укус змії в ділянці лівої руки. Стан потерпілого – важкий. А в приймальне відділення Кам`янка-Бузької центральної районної лікарні поступив 40-річний житель с. Прибужани Львівського району, з діагнозом – укус змії першого пальця лівої кисті. Стан потерпілого – середньої важкості.

Змії вже прокинулися, тож щоб мінімізувати ймовірність нападу небезпечних плазунів, варто дотримуватися простих правил безпеки:

  • Одягайте відповідне вбрання. Одягайте відповідний одяг, який захистить від укусів змій: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики.
  • Перевірте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоби налякати змію.
  • Не торкайтеся неперевірених об’єктів. Не торкайтеся руками неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.
  • Не рухайтесь. Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.

Нагадаємо, зоозахисники дістали змію з-під капота автівки в Києві. Нею виявилася молочна змія Кемпбела з родини вужевих. Про це розповіли в Kyiv Animal Rescue Group.

Як плазун з'явився під капотом автівки, невідомо. «Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму», – вважають у Kyiv Animal Rescue Group.

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Раніше в одному із супермаркетів Дніпра помітили пітона

Також в одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день.

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Крім того, дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі. 

Теги: Україна пожежна небезпека ліс тварини

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