Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна має план нового контрнаступу – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Президент висловив впевненість у тому, що Україна переможе у війні
фото: Bild

За словами президента, Україна може перемогти Росію сучасною зброєю

Україна розробила план нового контрнаступу. Однак необхідною умовою для його реалізації є наявність зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

Президент висловив впевненість у тому, що Україна переможе у розв'язаній Росією війні.

«Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і називати дату», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна може перемогти армію Путіна сучасною зброєю, зокрема зі США.

«Так, у нас є план контрнаступу. Але для цього також потрібна зброя. У тому числі і зі США. У Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримуємо певні технології. І якщо ми будемо нарощувати виробництво, якщо ми будемо отримувати ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості озброєння», – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив, що якщо найближчим часом Конгрес Сполучених Штатів Америки не затвердить рішення про надання допомоги Києву, Україна програє війну з Росією. 

Як повідомлялося, Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян. Але для захисту зброя є. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону «Єдині новини».

Раніше президент закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

Читайте також: Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP
Теги: президент Україна Володимир Зеленський зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Позиційна (окопна) війна, навіть з додатковими мобілізованими, не змінить кардинально ситуацію
Окопна війна і мобілізація: чому це не змінить ситуацію?
19 березня, 13:01
159 років тому українці вперше проспівали наш національний гімн
«Ще не вмерла Україна». Історія нашого гімну
10 березня, 12:18
Пожежа на Керченському мосту на світанку у Керченській протоці. Україна, окупований Крим, 8 жовтня 2022 року
Кримський міст – законна ціль: як Сили оборони України готуються до «дня X»
4 квiтня, 13:50
Зміна існуючого механізму підтримки галузі зеленої енергетики потенційно може призвести до порушення вимог щодо виплати кредитів
Зелені електростанції може очікувати дефолт у разі скасування підтримки через «Укренерго» – інвестори
29 березня, 15:07
Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися у президенти
Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися у президенти
13 березня, 03:45
Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії»
Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву
16 березня, 22:00
Зранку 22 березня росіяни влучили в найбільшу гідроелектростанцію України
Масований обстріл 22 березня: де найскладніша ситуація з електроенергією
23 березня, 12:09
Ентоні Блінкен, державний секретар США та Джо Байден, президент США
Війна в Україні. Британський експерт назвав головну помилку адміністрації Байдена
27 березня, 11:06
Очільник держави зауважив, що будуть прискорені темпи розмінування аграрної землі
Зеленський повідомив, яку суму спрямують для економічної відбудови Чернігівщини
5 квiтня, 20:01

Політика

Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа
Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа
Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
23K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
20K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
11K
США передали Україні трофейну іранську зброю
6907
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
6350
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Вчора, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Вчора, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Вчора, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Вчора, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Вчора, 14:41

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua