Україна має план нового контрнаступу – Зеленський

Президент висловив впевненість у тому, що Україна переможе у війні

За словами президента, Україна може перемогти Росію сучасною зброєю

Україна розробила план нового контрнаступу. Однак необхідною умовою для його реалізації є наявність зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

Президент висловив впевненість у тому, що Україна переможе у розв'язаній Росією війні.

«Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і називати дату», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна може перемогти армію Путіна сучасною зброєю, зокрема зі США.

«Так, у нас є план контрнаступу. Але для цього також потрібна зброя. У тому числі і зі США. У Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримуємо певні технології. І якщо ми будемо нарощувати виробництво, якщо ми будемо отримувати ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості озброєння», – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив, що якщо найближчим часом Конгрес Сполучених Штатів Америки не затвердить рішення про надання допомоги Києву, Україна програє війну з Росією.

Як повідомлялося, Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян. Але для захисту зброя є. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону «Єдині новини».

Раніше президент закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.