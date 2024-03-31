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Ціною власного життя врятував побратимів. Згадаймо 21-річного Костянтина Ковтуна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ціною власного життя врятував побратимів. Згадаймо 21-річного Костянтина Ковтуна
Костянтин Ковтун був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади
колаж: glavcom.ua

Захисник родом з Чернігівщини закінчив інститут Нацгвардії 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Ковтуна.

Лейтенант Костянтин Ковтун, позивний Міч, загинув 24 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямі в Донецькій області. Ціною власного життя врятував особовий склад. У червні захиснику виповнився 21 рік.

Костянтин народився в селі Кунашівка Чернігівської області. Навчався у Київському інституті Національної гвардії України, який закінчив у 2023 році. Після розподілу проходив військову службу в бригаді Гвардії наступу «Буревій» на посаді командира взводу розвідки спеціального призначення. Постійно вдосконалював свої професійні навички. Мав багато планів, які так і не встиг втілити в життя. Але справу продовжать його вихованці й дружина.

Зауважимо, Костянтин – син голови Ніжинської районної державної (військової) адміністрації Григорія Ковтуна.

«Міч, найкращий командир, найкращий друг і побратим! Він мріяв створити те, що буде обʼєднувати військових, які живуть із запалом в серцях, які багато тренуються та працюють над собою для найкращого результату. Живуть сьогодні, плануючи завтра. Це філософія здорового життя з правильними поглядами» – згадали його побратими.

«Немає слів, щоб описати біль в душі… На війні загинув справжній Герой, бойовий офіцер, друг… Це була близька дружба, ні на що не схожа, крім себе самої – таких речей не опишеш і не перекажеш. Всі наші посиденьки, розмови і смішні історії, які ми розповідали одне одному… Він був не таким, як всі інші хлопці. Він був фантастичним. Навіть слів не вистачає, щоб висловити і сказати все… Спочивай спокійно. Ми будемо пам’ятати тебе! Герої не вмирають, а продовжують жити вічно у нашій пам’яті! Ніколи не пробачимо окупантам сліз матері, батька, сестри, коханої, друзів…» – написала подруга загиблого Марина Касʼян.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: війна пам'ять смерть військові

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