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Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні

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Іван Гавриляк
glavcom.ua
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Виробництво у воєнні часи допомагає економіці держави, надає робочі місця, сплачує податки, і що найважливіше – зберігає життя військовослужбовців
фото: «Темп-3000»

Компанія «Темп-3000» разом з іншими українськими виробниками отримує додаткові замовлення від держави

Україна, знаходячись у складний період воєнних дій, активно розвиває стратегію локалізації виробництва, особливо в сфері оборонної промисловості. Серед виробників, які впевнено крокують цим шляхом, є компанія «Темп-3000», що спеціалізується на виробництві бронежилетів та інших елементів бронезахисту. Проте, її роль не обмежується лише виробництвом захисних засобів. Систематичне зростання локалізації виробництва на території України стає джерелом стабільності та розвитку для економіки країни, особливо в умовах воєнного конфлікту.

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні фото 1

Воєнні дії, звісно, не оминули українську економіку, як наслідок – значне зниження інвестицій та зовнішньої торгівлі, а також зростання ризику для підприємств, пов'язаних з оборонними технологіями. Проте завдяки стратегії локалізації виробництва, Україна зуміла зберегти та навіть збільшити виробничі потужності в цей непростий період. Компанія «Темп-3000» разом з іншими українськими виробниками отримує додаткові замовлення від держави, що надають їм можливість не лише вижити в умовах війни, але й активно розвиватися. Це відображається як на рівні підприємств, так на економічному благополуччі країни в цілому.

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні фото 2

Найголовнішим наслідком такого розвитку, у разі вкладення цих коштів у модернізацію власного виробництва, є реальна можливість постачання якісних сучасних засобів індивідуального захисту військовослужбовцям за найнижчими цінами, що дозволяє заощадити бюджетні кошти для придбання іншої, вкрай необхідної, вітчизняної продукції для потреб оборони.

Також одним із важливих аспектів локалізації є збереження робочих місць, що стало основою економічної стабільності та соціальної згуртованості. Тисячі сімей отримують заробітну плату завдяки роботі на таких підприємствах, що не тільки утримує їх у країні, але й сприяє загальному підвищенню життєвого рівня.

Більше того, до 40% витрачених на закупівлі з локалізацією коштів, повертаються у держбюджет, що стимулює фінансування Збройних Сил та інших важливих галузей країни. Це забезпечує не лише військову безпеку, але й розвиток та модернізацію національної промисловості.

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні фото 3

Додамо, що протягом двох років повномасштабної війни, незважаючи на труднощі та випробування, компанія виробила та поставила для потреб ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань більше ніж 200 000 бронежилетів та 100 000 шоломів.

Забезпечення (стимулювання) державою на законодавчому рівні зростання відсотку та розширення локалізації вітчизняного виробництва при здійсненні публічних закупівель може стати потужним стимулом для інвестицій у розвиток не лише окремих підприємств, але й всієї оборонно-промислової галузі України. Приклад компанії “Темп-3000” свідчить про важливість та актуальність стратегії локалізації в умовах воєнного конфлікту, яка не лише забезпечує економічну стійкість, але й зміцнює обороноздатність країни.

Теги: економіка бізнес Україна

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