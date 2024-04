До Києва із неоголошеним візитом прибув Столтенберг

Сьогодні, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це Столтенберг повідомив у cоцмережі Х.

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR