До Києва із неоголошеним візитом прибув Столтенберг

На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, Україна без затримки отримає ракети до Patriot

Президент Зеленський вже провів зустріч із генсеком НАТО

Сьогодні, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це Столтенберг повідомив у cоцмережі Х.

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 29, 2024

«Важливо знову відвідати Київ. Ситуація складна, але для України ще не пізно переважати. Додаткова підтримка вже в дорозі», – зазначив генсек НАТО.

Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, що Україна без затримки отримає ракети до Patriot.

Зокрема, Україна точно швидше отримає додаткові ракети до наявних в країні систем протиповітряної оборони Patriot, а щодо постачань безпосередньо нових систем Patriot продовжується відповідна робота.

«Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до «Петріотів»: очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз», – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що обговорював із Столтенбергом отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot.

«Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (наявність Patriot. – «Главком»). Ми, з нашого боку, працюємо і аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Patriot», – сказав Зеленський.

Він додав, що як тільки додаткові системи ППО Patriot будуть доставлені в Україну, то «ми з вами будемо це відчувати».

«Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, у реальному захисті неба», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останніми місяцями союзники по НАТО не надавали Україні обіцяної підтримки та закликав прискорити постачання зброї. Про це він сказав під час заходу Atlantic Bridge у Берліні, 25 квітня.«Ми повинні бути чесними, оскільки така реальність, що останніми місяцями союзники по НАТО не надали обіцяної підтримки Україні», – сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що у Вашингтоні не могли протягом кількох місяців виділити фінансування для подальшої допомоги Києву, а постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які у ЄС обіцяли забезпечити.