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Глава НАЗК призначив нового заступника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава НАЗК призначив нового заступника
Калмиков працює в Нацагентстві з 2020 року і дотепер очолював Департамент антикорупційної політики
фото: nazk.gov.ua/НАЗК

Новий заступник Павлущика відповідатиме за формування антикорупційної політики

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик призначив своїм заступником Дмитра Калмикова. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, Калмиков працює в Нацагентстві з 2020 року і дотепер очолював Департамент антикорупційної політики. Підрозділ здійснював розробку та адвокацію ухвалення Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Як зазначає очільник НАЗК, його новий заступник відповідатиме за формування антикорупційної політики за конкретними сферами.

«Зокрема, це створення належного інструментарію для реалізації політики, стратегічний аналіз та формування механізмів запобігання корупції. Вважаю, що завдяки досвіду Дмитра цей напрям отримає додатковий поштовх для розвитку. Крім того, сферою повноважень Дмитра залишиться розробка та впровадження загальнодержавної Антикорупційної стратегії та програми з її формування», – каже Павлущик.

Що відомо про Дмитра Калмикова

У період з 2014 по 2020 рік Дмитро Калмиков працював експертом з питань кримінальної юстиції та протидії корупції у Центрі політико-правових реформ. Зокрема, він займався аналізом формування і реалізації кримінальної та антикорупційної політики України, антикорупційною експертизою проєктів нормативно-правових актів, моніторингом діяльності антикорупційних органів.

З 2010 по 2014 рік – займався викладацькою та науково-дослідною діяльністю у сфері формування та реалізації кримінальної та антикорупційної політики України. 

Дмитро Калмиков має вищу юридичну та економічну освіту, кандидат юридичних наук. Він також є автором (співавтором) понад 60 навчальних, науково-практичних і науково-популярних праць.

Зазначимо, що голова НАЗК може мати трьох заступників. Наразі заступниками голови НАЗК також є Микола Корнелюк та Сергій Гупяк.

Нагадаємо, 27 лютого Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визначилася із переможцем. Ним став керівник підрозділу детективів НАБУ Віктор Павлущик.

До слова, посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК.

Як повідомлялося, 3 червня пресслужба НАЗК повідомила про звільнення Артема Ситника із посади заступника голови Національного агентства із запобігання корупції.

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Теги: НАЗК Дмитро Калмиков

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