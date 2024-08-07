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Парламентська ТСК ініціює перевірку «Енергоатому» на тлі корупційних скандалів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Парламентська ТСК ініціює перевірку «Енергоатому» на тлі корупційних скандалів
Нардепи звернулися до Кабміну і Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити «Енергоатом»
фото з відкритих джерел

Нардепи проаналізували 27 закупівель, в яких виявили певні порушення

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану звернулася до центральної влади з проханням перевірити роботу «Енергоатому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ТСК Верховної Ради.

Парламентарі попросили Кабінет міністрів доручити Державній аудиторській службі провести ревізію в «Енергоатомі». Також представники ТСК звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити організацію роботи із запобігання та виявлення корупції «Енергоатому» протягом воєнного стану.

В цілому, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради проаналізувала 27 закупівель «Енергоатому», в яких виявила певні порушення.

«Необхідно визнати, що після значного суспільного резонансу із закупівлями «Енергоатом» іноді реагує та відміняє торги, розриває укладені договори про закупівлю або зменшує вартість товару, робіт чи послуг у договорах. Однак визначальним є те, що основну роль у цьому процесі відіграє громадянське суспільство, а не конкретні підрозділи Енергоатому», що відповідають за здійснення закупівель», – сказано у звіті ТСК.

Парламентська ТСК ініціює перевірку «Енергоатому» на тлі корупційних скандалів фото 1
витяг зі звіту ТСК Верховної Ради

Після засідань парламентської Тимчасової слідчої комісії «Енергоатом» вніс зміни до договору щодо улаштування тимчасових штучних захисних споруд на Південноукраїнській АЕС. У підсумку вартість робіт зменшилася з 31,1 млн грн до 24,8 млн грн (або на 20%).

Щодо більшості закупівель «Енергоатом» проінформував Тимчасову слідчу комісію: «Після проведення додаткового аналізу та з метою заощадження коштів компанії доцільність закупівлі було переглянуто і розірвано договір».

Проте в електронній системі Prozorro, станом на початок серпня 2024 року, немає інформації щодо розірвання деяких договорів, які мали б бути розірвані, згідно з письмовими поясненнями «Енергоатому» ще в листопаді 2023 року. Ідеться про публічну закупівлю щодо закриття теплового контуру з монтажем основного устаткування блоку переробки радіоактивних відходів на Хмельницькій АЕС.

За даними аналітичної системи Youcontrol, за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія» «Енергоатом» склав 153,8 млрд грн (у 2022 році – 134,1 млрд грн).

Як відомо, під час вторгнення підрозділ «Атомпроектінжиніринг» «Енергоатому» з третьої спроби намагався протягнути закупівлю турецьких електробусів на чверть мільярда гривень. Атомники мали наміо купити 10 електробусів та п’ять зарядних станцій прискореного типу для підвезення своїх працівників на атомні електростанції. Проте замовник скасував тендер після втручання журналістів та громадськості.

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Теги: Енергоатом Верховна Рада війна ТСК Держаудитслужба тендер ProZorro НАЗК

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