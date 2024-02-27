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Посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК
Сьогодні Кабінет Міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції
фото з відкритих джерел

Дипломати привітали «швидке призначення Віктора Павлущика новим головою НАЗК»

Посли держав-членів «Групи семи» 27 лютого привітали призначення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Відповідну заяву дипломати опублікували у X.

У заяві дипломати привітали «швидке призначення Віктора Павлущика новим головою НАЗК».

«Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з українського уряду і міжнародних експертів. Сильні та незалежні антикорупційні інституції мають визначальне значення для майбутнього», – йдеться в повідомлені.

Зазначимо, сьогодні, 27 лютого, Кабінет Міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визначилася із переможцем. Ним став керівник підрозділу детективів НАБУ Віктор Павлущик.

Нагадаємо, що Віктор Павлущик у 2015 році перейшов і СБУ до НАБУ, пройшовши перший конкурсний відбір до новоствореного органу. Починав детективом, потім став старшим детективом – заступником керівника відділу детективів, а у 2017 році – обійняв нинішню посаду керівника відділу детективів. Йому надано звання підполковника НАБУ.

З початку повномасштабної агресії перебував у складі Зведеного оперативно-бойового загону НАБУ та брав участь у заходах щодо протистояння російським окупантам на території Києва та Київської області. Минулого року Павлущик, як і інший претендент Сергій Гупяк, брав участь у конкурсі на директора НАБУ, а також подавав документи на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя за президентською квотою.

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Теги: НАЗК посол Велика сімка

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