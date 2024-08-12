Шикарні авто для дружини, квартири – дочці. Ексначальника Держекоінспекції спіймано на корупції

НАЗК встановило, що члени сім'ї посадовця не мали фінансової можливості придбати активи за рахунок законних доходів

Протягом 2020–2023 років ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу, члени його сім’ї та пов’язані з ним люди набули необґрунтованих активів на 19,3 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного правопорушення в діях колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу – головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу. Посадовець отримав підозру через необґрунтовані активи на понад 19 млн грн. Про це повідомляє НАЗК.

Нацагентство встановило, що протягом 2020–2023 років посадовець, члени його сім’ї та пов’язані з ним люди набули необґрунтованих активів на 19,3 млн грн, а саме:

автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року випуску вартістю 9,4 млн грн;

автомобіль Volkswagen Touareg 2021 р.в. вартістю 2,7 млн грн;

чотири квартири в Івано-Франківську загальною вартістю 4,3 млн грн;

нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн;

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Правоохоронці виявили у начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу необґрунтовані активи на понад 19 млн грн фото: dbr.gov.ua/ДБР

Так, дружина службовця стала власницею двох коштовних транспортних засобів, не маючи на це достатньо коштів із законних джерел. Також вона набула у власність нежитлове приміщення загальною площею понад 208 кв. м в Івано-Франківську за нібито 596 тис. грн, які згодом подарувала дочці. Реальна вартість нерухомості складає близько 3 млн грн.

Натомість службовець придбав трикімнатну квартиру загальною площею понад 82 кв м. Середня вартість такого помешкання складає близько мільйона гривень. Також він набув у власність двокімнатну квартиру загальною площею 75,8 кв. м, яку згодом подарував дочці. Службовець намагався довести, що квартира була придбана дочкою. Проте НАЗК зібрало докази, які свідчать, що саме він придбав зазначений актив, реальна ринкова вартість якого складає понад 850 тис. грн.

Як зазначають правоохоронці, однокімнатну квартиру площею 48 кв. м вартістю 486 тис. грн «подарувала» службовцю на знак вдячності третя особа.

«НАЗК з’ясувало, що житло було придбане за дорученням самого службовця, а його вартість перевищує 1,2 млн грн. Ця ж особа згодом придбала ще одну – трикімнатну квартиру, не будучи на це фінансово спроможною. Під час моніторингу способу життя встановлено, що житло, реальна ринкова вартість якого становить понад 1,5 млн грн, набув саме ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу», – пише пресслужба.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали його в Києві на хабарі у $500 тис.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. За даними слідства, вони шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.