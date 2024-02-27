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Кабмін призначив Павлущика новим головою НАЗК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кабмін призначив Павлущика новим головою НАЗК
Голова Національного агентства призначається терміном на чотири роки
фото з відкритих джерел

Уряд затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій

Сьогодні, 27 лютого, Кабінет Міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук,

Як зазначив нардеп, уряд тимчасово призначивши Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій та звільнивши Олександра Кохана з посади голови Сарненської районної державної адміністрації.

«Кабінетом міністрів України призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції», – написав Мельничук.

З його слів, також погоджено призначення:

  • Олександра Харлова першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;
  • Олександра Кохана заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. При цьому погоджено звільнення Кохана з посади голови Сарненської РДА;
  • Олександра Терещенка заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

«Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича», – також повідомив Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визначилася із переможцем. Ним став керівник підрозділу детективів НАБУ Віктор Павлущик.

Нагадаємо, що Віктор Павлущик у 2015 році перейшов і СБУ до НАБУ, пройшовши перший конкурсний відбір до новоствореного органу. Починав детективом, потім став старшим детективом – заступником керівника відділу детективів, а у 2017 році – обійняв нинішню посаду керівника відділу детективів. Йому надано звання підполковника НАБУ.

З початку повномасштабної агресії перебував у складі Зведеного оперативно-бойового загону НАБУ та брав участь у заходах щодо протистояння російським окупантам на території Києва та Київської області. Минулого року Павлущик, як і інший претендент Сергій Гупяк, брав участь у конкурсі на директора НАБУ, а також подавав документи на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя за президентською квотою.

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Теги: НАЗК

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