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Віктор Павлущик став новим головою НАЗК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Віктор Павлущик став новим головою НАЗК
За Віктора Павлущика одноголосно висловилися усі шість членів комісії
фото з відкритих джерел

Уряд має затвердити Віктора Павлущика на посаді Голови НАЗК

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК визначилася із переможцем. Ним став керівника підрозділу детективів НАБУ Віктор Павлущик. Про це стало відомо із трансляції засідання конкурсної комісії.

Він отримав підтимку всіх 6 членів комісії: як міжнародників, так і урядової квоти.

Далі уряд має затвердити Віктора Павлущика на посаді Голови НАЗК.

Нагадаємо, що Віктор Павлущик у 2015 році перейшов з СБУ до НАБУ, пройшовши перший конкурсний відбір до новоствореного органу. Починав детективом, потім став старшим детективом – заступником керівника відділу детективів, а у 2017 році – обійняв нинішню посаду керівника відділу детективів. Йому надано звання підполковника НАБУ.

З початку повномасштабної агресії перебував у складі Зведеного оперативно-бойового загону НАБУ та брав участь у заходах щодо протистояння російським окупантам на території Києва та Київської області. Минулого року Павлущик, як і інший претендент Сергій Гупяк, брав участь у конкурсі на директора НАБУ, а також подавав документи на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя за президентською квотою.

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Теги: НАБУ політика НАЗК Віктор Павлущик

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