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Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
фото з відкритих джерел

Артем Ситник перебував на посаді заступника голови НАЗК з 12 травня 2022 року

Сьогодні, 3 червня, Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

Ситника було призначено на цю посаду 12 травня 2022 року. Він відповідав за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Нагадаємо, у грудні 2019 року Артем Ситник, перебуваючи на посаді очільника Національного антикорупційного бюро, потрапив до реєстру корупціонерів. Він програв суди, які визнали його винним в одержанні подарунку на суму 25 тис. грн. Йдеться про знижку 70% на відпочинок, яку для екскерівника НАБУ «вибив» товариш власників мисливського господарства на Рівненщині. Також Ситник заплатив символічний штраф 3,4 тис. грн.

У грудні 2019 року на той момент директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів
У грудні 2019 року на той момент директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів

Як повідомлялося, 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у порушенні ч. 1ст. 172-5 КУпАП і призначив штраф 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави.

У суді було доведено, що керівник антикорупційного відомства двічі орендував будинки (з 29 грудня 2018 року до 2 січня 2019 року і з 8 березня до 10 березня 2019 року) на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» (Рівненщина). Офіційно за нього платив товариш засновників TOB МГ «Поліське-Сарни», якому адміністратори закладу оформили 70% знижку від вартості оренди будинків. Таким чином, оренда будинку на Новий рік обійшлася Артему Ситнику 7 тис. грн (повна вартість – 10 тис. грн), на березневі свята – 10,5 тис. грн (замість 15 тис. грн).

Допитана у суді адміністратор зізналася, що людина, котра оплатила оренду будинків, не повідомила, хто там проживатиме. Пізніше жінка впізнала самого орендаря - директора Національного антикорупційного бюро України, якого раніше бачила по телебаченню.

До слова, Артем Ситник обіймав посаду голови Національного антикорупційного бюро в період з 2015 до 2022 року.

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Теги: Артем Ситник НАЗК звільнення

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