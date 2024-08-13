Нардеп: унікальну державну лабораторію доводять до банкрутства. Названо організаторів «схеми»

Парламентар Олександр Копиленко звернувся до правоохоронців через дії керівництва Держлікслужби (Документ)

Діяльність державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів держустанови «Інституту громадського здоров’я Національної академії медичних наук» може бути припинено, оскільки майже сім місяців лабораторія не отримує роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення нардепа Олександра Копиленка до правоохоронних органів, яке датоване 9 серпня.

У депутатському зверненню сказано, що така ситуація є штучною. За цим може стояти керівництво Держлікслужби, яке начебто створило «схему» передачі лікарських засобів під контроль новоствореній приватній лабораторії «Добробут-Лікилаб».

«З того часу, як лабораторія Інституту перестала отримувати направлення на контроль якості від Держлікслужби, вони стали отримувати зворотній зв'язок від виробників та імпортерів лікарських засобів. Усі, кого перенаправляли в приватну лабораторію, поверталися із проханням надати допомогу в проведенні досліджень, оскільки у новоствореній лабораторії не було ні стандартів, ні хімреактивів», – зазначено у тексті звернення народного обранця.

Крім цього, депутат Копиленко вказує на аудит Міністерства охорони здоров’я, який виявив можливий конфлікт інтересів у співробітників Держлікслужби та приватної лабораторії «Добробут-Лікилаб». Зокрема, чоловіком начальника відділу організації державного контрою якості лікарських засобів Держлікслужби Олени Вережнікової є Ігор Лесик, завідувач лабораторії «Добробут-Лікилаб». Аби остаточно підтвердити чи спростувати потенційний конфлікт інтересів цієї пари, політик ініціював перевірку Національного агентства з питань запобігання корупції.

Копиленко додав, що державна лабораторія – єдина серед наукових державних установ, що має оцінку Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо якості, безпеки та ефективності лікарських препаратів. У лабораторії працює чотири доктори наук, 10 кандидатів наук та 30 наукових співробітників.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Добробут-Лікилаб» створено у квітні 2023 року. Засновниками і власниками є киянин Дмитро Устік і мешканка Київщини Ірина Пономаренко. У 2023 році лабораторія отримала 10,3 млн грн чистого доходу від реалізації продукції.