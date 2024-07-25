Глава НАЗК підтвердив призначення на посаду заступника свого однокласника

Віктор Павлущик та Сергій Гупяк вчилися в одному класі Вінницького ліцею №7 ім. Олександра Сухомовського

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик призначив своїм заступником ексначальника четвертого слідчого відділу ДБР у Хмельницькому, колишнього начальника управління прокуратури Вінницької області Сергія Гупяка, який був у фіналі конкурсу на голову НАЗК. Однак колізія в тому, що Павлущик та Гупяк – однокласники, цю інформацію підтвердив очільник НАЗК в коментарі «Дзеркалу тижня».

Як повідомлялося, Сергій Гупяк в НАЗК відповідатиме за «реалізацію вже розроблених антикорупційних політик та заходів», а також працюватиме над посиленням напрямку експертного стратегічного аналізу корупційних ризиків.

«Часу на підготовку людини з іншої сфери у нас просто немає. Це не останнє призначення серед керівного складу НАЗК. Я планую сформувати команду топ-менеджменту з різним досвідом, але спільними цінностями, аби забезпечити максимально повну оцінку ситуації та всебічний погляд на розв'язання проблем в тих сферах, якими опікується НАЗК», – пояснив глава НАЗК.

Управління комунікацій та інформаційної політики НАЗК повідомило, що Віктор Павлущик та Сергій Гупяк вчилися в одному класі Вінницького ліцею №7 ім. Олександра Сухомовського у 2001-2003 роках (10 та 11 класи).

«Це спеціалізований ліцей, один з кількох в Україні, який серед профілів навчання має юридичний та готує школярів до подальшого здобуття вищої освіти за правничими спеціальностями. Зазвичай випускники ліцею, які свідомо обрали юридичний профіль, надалі вступають до профільних вишів, таких як Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого тощо. Багато випускників цього ліцею наразі працюють в правоохоронних та антикорупційних органах України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, відомство наголошує, призначення Сергія Гупяка викликане насамперед тим, що він максимально підготовлений до цієї роботи, адже увійшов до фіналу одразу двох конкурсів – на посаду очільника НАБУ у 2023 році та на посаду очільника НАЗК у 2024 році.

«Знання та бачення, які він продемонстрував на всіх етапах конкурсу на посаду голови НАЗК, дають впевненість в тому, що він наразі більше, ніж інші кандидати на посаду заступника голови, готовий одразу стати до роботи, долати виклики, які стоять перед Агентством та розвивати нові напрями», – додає пресслужба.

Як зазначає НАЗК, відносини Павлущика та Гупяка мають виключно діловий характер.

«Вони не є близькими особами у розумінні закону, між ними не існує позаслужбових стосунків. Вони об'єднані лише спільною метою працювати на благо держави, розбудовуючи антикорупційну інфраструктуру та посилюючи роботу з запобігання корупції в Україні», – вказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією джерел «Дзеркала тижня» у НАЗК найближчим часом посаду ще одного заступника глави НАЗК обійме один учасник конкурсного відбору на главу Нацагентства.

Нагадаємо, 27 лютого Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визначилася із переможцем. Ним став керівник підрозділу детективів НАБУ Віктор Павлущик.

До слова, посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК.

Як повідомлялося, 3 червня пресслужба НАЗК повідомила про звільнення Артема Ситника із посади заступника голови Національного агентства із запобігання корупції.