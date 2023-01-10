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Звільнено з посади заступника голови Одеської ОВА, якого підозрюють у хабарництві

Олександра Садова
glavcom.ua
Звільнено з посади заступника голови Одеської ОВА, якого підозрюють у хабарництві
Олег Муратов зліва
фото: Укрінформ

Голова Одеської ОВА підписав відповідне розпорядження у вівторок, 10 січня

У вівторок, 10 січня, Олега Муратова, якого підозрюють у корупції, звільнили з посади заступника голови Одеської ОВА. Про це повідомив губернатор області.

«Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за $35 тис. доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми.

За інформацією СБУ, посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України

У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі $27 тис.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Повідомлялося, що Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 3,22 млн грн заступнику очільника Одеської обласної військової адміністрації Олегу Муратову, затриманому на хабарі. 

Відомо, що у понеділок, 9 січня, Олега Муратова звільнили із слідчого ізолятора під заставу в розмірі ₴3,2 млн.

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Теги: корупція Одеса хабар

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