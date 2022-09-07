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Зеленський провів кадрові зміни у низці військових адміністрацій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів кадрові зміни у низці військових адміністрацій
Зеленський звільнив керівників ОВА в чотирьох областях
фото з відкритих джерел

Нових керівників військових адміністрацій отримали чотири області України

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників ряду військових адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також у Запорізькій та Херсонській областях. Про це йдеться в розпорядженні, розміщеному на сторінці Офісу президента.

В Луганській області:

Головою Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.

В Донецькій області:

Начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк,

Начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка,

Начальником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко,

Головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість Бондаренка),

Начальником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко,

Головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість Немченка).

В Запорізькій області:

Головою Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь (раніше він займав посаду в. о. голови).

У Херсонській області:

З посади голови Генічеської районної державної адміністрації було звільнено Сергія Олефіренка.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції планують зменшити кількість міжрегіональних управлінь та заступників. Про це повідомив очільник міністерства Денис Малюська. Також президент Зеленський провів кадрові зміни в РНБО.

Теги: війна Донбас кадрові зміни

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