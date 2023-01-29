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Російські загарбники вивозять людей із прифронтової окупованої зони на Луганщині – Гайдай

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Російські загарбники вивозять людей із прифронтової окупованої зони на Луганщині – Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
фото з відкритих джерел

«Загарбники закривають міста на в’їзд та виїзд»

Військові російської окупаційної армії змушують жителів населених пунктів біля лінії фронту виїздити вглиб окупованої Луганщини. Про це 29 січня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Людей навколо фронту, з сіл і навіть населених пунктів Кремінна, Рубіжне – окупанти починають виганяти, відправляють їх кудись, без пропозиції нового житла, просто виганяють. Вони закривають міста на в’їзд та виїзд», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай не виключив новий великий наступ російських військ у Луганській області – ворог має достатньо живої сили, якою закидує позиції і потроху йде вперед. При цьому він зазначив, в Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

До слова, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про те, що 26 січня українські війська відновили контрнаступ у районі Кремінної. ISW посилається на російського військового блогера, який стверджує, що українські війська почали наступ на позиції 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Кремінної в ніч на 25 січня.

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Теги: війна росія окупанти Сергій Гайдай Луганщина

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