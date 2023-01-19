Головне за ніч: Британія відправить бронетехніку в Україну та незалежність Німеччини від РФ

Клеверлі запевнив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги

«Главком» зібрав головні новини ночі 19 січня. Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2. Також Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.

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Зеленський назвав епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв в Україні

Президент України Володимир Зеленський констатує збільшення кількості обстрілів і спроб наступати з боку російських загарбників на лінії фронту. Найважча ситуація – на Донбасі. Таку заяву Володимир Зеленський зробив у вечірньому зверненні до українців 18 січня.

«Як і завжди, увесь день сьогодні на зв’язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції!» – сказав Зеленський.

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Білий дім змінив позицію щодо деокупації Україною Криму

Адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об’єктах в тимчасово окупованому Криму.

Зміна позиції адміністрації Байдена пов’язана її з новим підходом: якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва в будь-яких майбутніх переговорах.

Республіканці звинуватили Байдена у боягузливій політиці щодо Росії

У Конгресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією. Таку заяву зробили республіканці Майкл Маккол та Майк Роджерс, оприлюднену на сайті комітету Палати представників у закордонних справах.

Політики зазначили, що нинішня нерішучість щодо постачань критично важливої військової допомоги нагадують слабку політику 2021 року, таку як відмова від санкцій щодо «Північного потоку-2» та ненадання ЗРК Stinger до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Маккол і Роджерс підкреслили, що у той час як та політика не змогла стримати початку війни, нинішня нерішучість та самообмеження призведуть до її затягування і це коштуватиме життям українців.

«Зараз саме час для урядів Байдена і (канцлера Німеччини Олафа – «Главком») Шольца наслідувати приклад наших союзників з Великої Британії та Східної Європи – танки Leopard 2, оперативно-тактичні балістичні ракети сімейства Atacms та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань», – додали конгресмени.

Британія додатково надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки

Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2. Таку заяву зробив голова британського МЗС Джеймс Клеверлі під час його візиту до Канади.

Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.

«Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки», – сказав Клеверлі.

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Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв

Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

За його словами, Німеччина знайшла нові джерела імпорту енергоносіїв – наприклад, газ імпортується із Норвегії та США.

«Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків», – сказав він.

Тож якщо раніше Німеччина імпортувала з Росії близько 50% газу і більше 30% всієї нафти, то зараз ці показники нульові.