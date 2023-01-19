Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Росії створюється інфопростір для безкарної критики Путіна – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Росії створюється інфопростір для безкарної критики Путіна – висновок ISW
В Росії певні фігури можуть критикувати Путіна
фото з відкритих джерел

Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі власну критику

У російській провоєнній спільноті створюють простір для критики диктатора Володимира Путіна, не боячись покарання. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«У РФ відкривають новий сектор, де певні фігури можуть критикувати Путіна та найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати», – зазначили аналітики.

У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення главу Кремля з посади.

Своєю чергою засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин дедалі жорскіше критикує накази Міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, «повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки».

«Заява Пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до міністерства оборони та просування Пригожина як обличчя російської «СВО», – вказують фахівці.

Окрім цього, «Кухар Путіна» прямо «атакував» Кремль, назвавши тих, хто там працює, «зрадниками, які хочуть, щоб РФ програла війну».

«Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання», – підсумували в Інституті вивчення війни.

У Росії створюється інфопростір для безкарної критики Путіна – висновок ISW фото 1

Ключові висновки ISW:

  • Промова Путіна в пам'ять про блокаду Ленінграда продовжила ілюструвати, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво формувати російський інформаційний простір.

  • Промова Путіна, ймовірно, є частиною більшої інформаційної спроби загорнути «СВО» в загальні російські національні міфи про «Велику Вітчизняну війну» (Другу світову війну), щоб збільшити підтримку в Росії тривалої війни та мобілізації.

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив ці зусилля, відверто й безглуздо заявивши, що Україна та Захід продовжують геноцид російського народу.

  • Путін продовжує зусилля з відновлення оборонно-промислової бази Росії для підтримки тривалої війни в Україні.

  • Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і категорично відмовляються від прямих переговорів з Україною.

  • Пригожин стає дедалі сміливішим у своїх словесних атаках на Міноборони (МО) Росії та Кремль.
    Російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції поблизу Кремінної.

  • Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки та Донецька.

  • Міноборони РФ продовжує намагатися применшити роль ПВК «Вагнер» у заявлених тактичних наступах в районі Соледара.

  • Українські офіційні особи зазначили, що російські війська зосереджені в Запорізькій області, можливо, для проведення великих оборонних або наступальних зусиль.

  • Російські збройні сили все частіше використовують запальні боєприпаси для ударів на півдні України, які в іншому випадку здаються звичайними, та підтверджують нещодавню оцінку ISW про те, що російські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею звичайних артилерійських снарядів.

  • Українські та російські джерела продовжували вказувати, що російська влада, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.
Читайте також: Республіканці звинуватили Байдена у боягузливій політиці щодо Росії
Теги: росія війна путін Міноборони РФ Україна ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулеба переконаний, що 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ
Зняття санкцій із соратників Путіна: Кулеба відреагував на вимогу Угорщини
Вчора, 21:07
Україна вчергове стала головною темою виступів Путіна
Путін зробив нову цинічну заяву про війну
Вчора, 13:42
У НАТО говорять, що 2023 рік буде для країни важким
Путін готується до тривалої війни. У НАТО назвали фактори
Вчора, 16:37

Політика

Названо вартість нового пакету допомоги США Україні
Названо вартість нового пакету допомоги США Україні
Розвідка США визнала, що Україна потребує більше допомоги
Розвідка США визнала, що Україна потребує більше допомоги
У Росії створюється інфопростір для безкарної критики Путіна – висновок ISW
У Росії створюється інфопростір для безкарної критики Путіна – висновок ISW
Британія додатково надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки
Британія додатково надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки
Верховний суд Ізраїлю заборонив призначити соратника Нетаньяху міністром
Верховний суд Ізраїлю заборонив призначити соратника Нетаньяху міністром
Республіканці звинуватили Байдена у боягузливій політиці щодо Росії
Республіканці звинуватили Байдена у боягузливій політиці щодо Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
23K
Що відомо про вертоліт, на якому розбилося керівництво МВС
20K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
20K
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
15K
З'явилися моторошні відео після падіння гелікоптера у Броварах
14K
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)

Новини

ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18
Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Вчора, 11:53
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту