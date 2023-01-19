У Росії створюється інфопростір для безкарної критики Путіна – висновок ISW

В Росії певні фігури можуть критикувати Путіна

Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі власну критику

У російській провоєнній спільноті створюють простір для критики диктатора Володимира Путіна, не боячись покарання. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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«У РФ відкривають новий сектор, де певні фігури можуть критикувати Путіна та найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати», – зазначили аналітики.

У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення главу Кремля з посади.

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Своєю чергою засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин дедалі жорскіше критикує накази Міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, «повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки».

«Заява Пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до міністерства оборони та просування Пригожина як обличчя російської «СВО», – вказують фахівці.

Окрім цього, «Кухар Путіна» прямо «атакував» Кремль, назвавши тих, хто там працює, «зрадниками, які хочуть, щоб РФ програла війну».

«Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання», – підсумували в Інституті вивчення війни.

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Ключові висновки ISW:

Промова Путіна в пам'ять про блокаду Ленінграда продовжила ілюструвати, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво формувати російський інформаційний простір.





Промова Путіна, ймовірно, є частиною більшої інформаційної спроби загорнути «СВО» в загальні російські національні міфи про «Велику Вітчизняну війну» (Другу світову війну), щоб збільшити підтримку в Росії тривалої війни та мобілізації.





Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив ці зусилля, відверто й безглуздо заявивши, що Україна та Захід продовжують геноцид російського народу.





Путін продовжує зусилля з відновлення оборонно-промислової бази Росії для підтримки тривалої війни в Україні.





Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і категорично відмовляються від прямих переговорів з Україною.





Пригожин стає дедалі сміливішим у своїх словесних атаках на Міноборони (МО) Росії та Кремль.

Російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції поблизу Кремінної.





Російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції поблизу Кремінної. Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки та Донецька.





Міноборони РФ продовжує намагатися применшити роль ПВК «Вагнер» у заявлених тактичних наступах в районі Соледара.





Українські офіційні особи зазначили, що російські війська зосереджені в Запорізькій області, можливо, для проведення великих оборонних або наступальних зусиль.





Російські збройні сили все частіше використовують запальні боєприпаси для ударів на півдні України, які в іншому випадку здаються звичайними, та підтверджують нещодавню оцінку ISW про те, що російські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею звичайних артилерійських снарядів.





Українські та російські джерела продовжували вказувати, що російська влада, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.