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Британія додатково надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Британія додатково надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки
Британія продовжує підсилювати Україну зброєю
фото з відкритих джерел

Клеверлі запевнив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги

Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2. Таку заяву зробив голова британського МЗС Джеймс Клеверлі під час його візиту до Канади. Про це повідомляє «Главком».

Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.

«Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки», – сказав Клеверлі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter заявив, що Україні необхідно надати далекобійні ракети Atacms, оскільки це дозволить зберегти тисячі життів бійців ЗСУ.

Відзначимо, великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker. Проте очікується, що США не ухвалять рішення про американські танки

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Теги: допомога ЗСУ росія Україна війна Велика Британія зброя

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