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Білий дім змінив позицію щодо деокупації Україною Криму – NYT

Юрій Лящук
glavcom.ua
Білий дім змінив позицію щодо деокупації Україною Криму – NYT
Росія повинна повірити, що Крим перебуває під загрозою
фото ілюстративне

У Вашингтоні переконані, що Україна не зможе може захопити Крим військовим шляхом

Адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій із українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого нанесення ударів по військових об’єктах в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Зміна позиції адміністрації Байдена пов’язана її з новим підходом: якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позицію Києва в будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, побоювання США, що Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на можливу військову кампанію проти Криму, зменшилися, хоча такий ризик усе ж зберігається.

Наразі, стверджують джерела NYT, посадовці США обговорюють з українськими колегами використання американської зброї – від комплексів Himars до бойових машин Bradley – для можливого нанесення удару по сухопутному коридору, який з’єднує Крим з Росією через окуповані міста Мелітополь і Маріуполь.

Водночас президент США поки що не готовий надати Україні ракетні системи дальнього радіусу дії, необхідні Києву для атаки на російські об'єкти на півострові.

Демонструючи здатність завдати удару по Криму, кажуть співрозмовники NYT, Україна могла б показати, що російський контроль над Кримом не є закріпленим. Адміністрація Байдена також дедалі частіше вважає, що удари по тилових позиціях Росії у Криму можуть серйозно зашкодити здатності Москви просунути свою лінію фронту далі.

У Вашингтоні наразі не вважають, що Україна може захопити Крим військовим шляхом – серед іншого, через побоювання, що такий крок може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації у відповідь. Та позиція адміністрації Байдена наразі полягає в тому, що Росія повинна повірити, що Крим перебуває під загрозою – частково для того, щоб посилити позицію України на будь-яких майбутніх переговорах.

За даними The New York Times, цього тижня американське та українське командування проведе зустріч високого рівня в Німеччині, щоб відпрацювати планування можливого наступу. Зустріч має на меті узгодити бойові плани України з тими видами озброєнь і матеріалів, які надають союзники США в НАТО.

Нагадаємо, посольство Росії у Швеції визнало Крим українським.

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Теги: війна Крим росія Джозеф Байден Україна деокупація США

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