Республіканці звинуватили Байдена у боягузливій політиці щодо Росії

Маккол і Роджерс підкреслили, що боягузлива політика Байдена не змогла стримати початку війни в Україні

У Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією. Таку заяву зробили республіканці Майкл Маккол та Майк Роджерс, оприлюднену на сайті комітету Палати представників у закордонних справах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Політики зазначили, що нинішня нерішучість щодо постачань критично важливої військової допомоги нагадують слабку політику 2021 року, таку як відмова від санкцій щодо «Північного потоку-2» та ненадання ЗРК Stinger до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Маккол і Роджерс підкреслили, що у той час як та політика не змогла стримати початку війни, нинішня нерішучість та самообмеження призведуть до її затягування і це коштуватиме життям українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз саме час для урядів Байдена і (канцлера Німеччини Олафа – «Главком») Шольца наслідувати приклад наших союзників з Великої Британії та Східної Європи – танки Leopard 2, оперативно-тактичні балістичні ракети сімейства Atacms та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань», – додали конгресмени.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams.