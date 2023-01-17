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Танки для України: у Давосі союзники посилили тиск на Шольца

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Танки для України: у Давосі союзники посилили тиск на Шольца
Берлін заявив, що рішення щодо танків буде першим пунктом порядку денного нового міністра оборони Бориса Пісторіуса
фото: polskieradio.pl

Берлін досі чинив опір поставкам сучасних танків

У Давосі союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні. Про це повідомляє Reuters.

Берлін досі чинив опір поставкам сучасних танків або дозволу для партнерів, у яких вони є, заявляючи, що західні танки мають поставлятися в Україну лише в тому випадку, якщо буде згода між основними союзниками Києва, зокрема Сполученими Штатами.

За день до того, як Шольц вирушить на Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, деякі з найближчих союзників України спробували змусити його передумати. «Ми сподіваємось і намагаємось організувати велику підтримку України. Ми сподіваємося, що кілька партнерів, союзників дадуть Україні танки», – заявив президент Польщі Анджей Дуда на панелі ВЕФ.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що він «твердо переконаний», що Німеччина надасть Україні, яка бореться із російським вторгненням, танки Leopard. «Ми не можемо дозволити собі розкіш таких затримок. Це має бути зроблено швидко», – сказав він, додавши, що постачання танків стане стратегічною частиною наступної фази війни.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт пішла у відставку у понеділок, а у вівторок Берлін заявив, що рішення щодо танків буде першим пунктом порядку денного її наступника Бориса Пісторіуса (СДПН).

На зустрічі союзників України в Рамштайні у Німеччині у п'ятницю має бути оголошено про збільшення військової допомоги країні. «Будуть ухвалені важливі рішення», – заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, додавши, що Мадрид на даний момент не може постачати танки Leopard, які у нього також є.

Раніше Польща оголосила про передачу Україні танків Leopard. Також Британія закликала Німеччину дозволити передачу Leopard Україні.

Нагадаємо, уряд Німеччини не підтвердив, що Польща або інші країни зверталися по дозвіл на передачу Україні бойових танків Leopard 2. 

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Теги: Німеччина міністр Анджей Дуда розкіш президент Берлін Мадрид Олаф Шольц танки

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