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Головний рабин України звернувся до всіх євреїв, які живуть в Росії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Головний рабин України звернувся до всіх євреїв, які живуть в Росії
«Коли ти вільний, у тебе совість чиста» 
фото з відкритих джерел

У РФ люди в більшій безпеці, але вони – раби 

Головний рабин України Моше Асман розповів, що євреї в Росії, втім, як і інші національності, по-різному сприймають війну з Україною. Є ті, хто виїхав з країни-терористки, є не згодні. Є ті, хто мовчить, боїться щось сказати, потрапити до в'язниці. А є реально зазомбовані. Про це пише «Українська правда».  

«Якщо євреї Росії мене почують, я б їм радив репатріюватися. Поки що звідти легше поїхати, ніж із СРСР, але поступово закривається залізна завіса. В Росії люди зараз у більшій безпеці (хоча і це тимчасово), але у духовному розумінні вони – раби. Вони бояться і підтакують владі, яка чинить справжнє зло», – звернувся до євреїв із Росії Асман.

За словами рабина, боятися треба лише Всевишнього. Адже коли ти вільний, у тебе совість чиста. В  

«У наших священних книгах так написано: не засуджуй іншого, доки не був на його місці. Але я можу засуджувати, тому що я був на цьому місці. Я був у СРСР, був на допитах КДБ. Я поїхав із «совка», бо не був згоден із його брехнею та злом. І зараз я вчинив би так само – залишив би все», – повідомив він. 

Нагадаємо, раніше головний рабин України Моше Реувен Асман звертався до євреїв Росії із закликом їхати звідти. За його словами, риторика путінської Росії уже гірша за ту, яка побутувала у Радянському Союзі. 

Також Асман просив Ізраїль допомогти врятувати захисників Маріуполя

Як відомо, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

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Теги: росія війна КДБ СРСР

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