Рашисти хочуть нас знищити, як нацисти хотіли вбити всіх євреїв

Війна може прийти в кожен дім

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В конце июля мы с семьей всегда отдыхаем. Не важно где. Важно, что всегда вместе. Это может быть какой-то отель в Турции, в Гейнюк или Бельдиби. Это може быть дом, апартаменты или пансионат в Италии, где-то возле Маттината или возле озера Гарда. Это может быть отель в Испании или квартира друзей на берегу моря возле Барселоны. В крайнем случае, это может быть дача под Иванковом, где есть гамак, сад и ежедневные шашлыки. В этом году все иначе. Совместного отдыха не будет. И поездки на море не будет. И даже на дачу нельзя поехать. Там в марте жили тиктокеры Кадырова и вели себя, как свиньи. Они не только растрощили дачу, постреляли окна и украли все, что можно вынести, но и оставили подарки в виде мин. Всем этим я займусь после войны.

Но в этом году традиция совместного отдыха нарушилась. Будет ли эта семейная традиция восстановлена в следующем году? Не знаю. Я не уверен. Но я точно знаю, что если мы не победим рашистов, то традиция уйдет в небытие. И не только эта традиция. Украина уйдет в небытие. И многие из нас будут убиты врагом, который видит свою победу в нашем физическом уничтожении. Это не пустые слова, а факт основанный на действиях рашистов. Вспомните Бучу, Мариуполь и массовую казнь наших героев в Еленовке. Рашисты хотят нас уничтожить, как хотели убить всех евреев нацисты. Тут не до отдыха. Вопрос в выживании нации и государства.

Поэтому если вы считаете, что война где-то далеко на востоке или юге Украины и вас она не касается, то вы ошибаетесь. Война в вашей стране и она может прийти в ваш дом, как бы далеко он не был от сегодняшней линии фронта. И если вы думаете, что оккупанты не тронут тех, кто считает эту войной «не своей», то сильно ошибаетесь. Они отберут ваши жизни, изнасилуют ваших жен и сестер, разрушат ваши дома, украдут ваши вещи от унитазов до старых трусов. А потом заставят надеть форму российской армии и идти воевать. Ваше желание никто не будет спрашивать. Посмотрите, что они уже делали и делают на оккупированных землях. Это их тактика.

Поэтому, когда вы планируете свой отдых, пьете чашечку кофе в кафе или едете с друзьями на шашлыки, то помните, что это делается благодаря героизму парней и девушек в форме, которые дают сегодня вам все эти возможности защищая вас от врага. Помните об этом. Помогайте им, как можете и будьте готовы прийти им на помощь и на подмену. Потому что это общая война. И это война за наше право жить. Жить в своей стране, с выбранной нами властью, по своим законам и со своими традициям. А враг будет разбит и уничтожен нашими общими усилиями. В этом я ни на миг не сомневаюсь. А еще я верю в ЗСУ и в Залужного! Потому что это составляющие нашей Победы.

А вот после Победы я восстановлю все наши семейные традиции. В том числе и совместный отдых. Но это будет позже. А пока палим оккупантов на всех фронтах, на каких только это возможно. И помним, что с нами весь цивилизованный мир. А против нас дикари. Так что лупаем сю скалу и приближаем Победу! Слава Украине!