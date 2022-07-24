Відома єврейська організація тікає із Росії в Ізраїль

Агенство «Сохнут» (на фото - штабквартира) планує вивезти свій російський офіс до Ізраїлю

Агентство «Сохнут», яке опікувалося долею євреїв на чужині, закривається в Росії

Міністерство юстиції Росії подало позов про ліквідацію на території країни-агресора некомерційної організації «Єврейське агенство «Сохнут». Про це йдеться у картотеці московських судів.

Після цього в агентстві вирішили залишити територію Російської Федерації, оскільки в таких умовах здійснювати повноцінну діяльність неможливо.

За інформацією видання The Jerusalem Post, співробітники агентства зараз збирають речі й «переоцінюють свої проблеми і роботу».

Скоріш за все, російська філія «Сохнут» переїде до Ізраїлю, оскільки нині не існує вирішення цієї «складної правової ситуації», що склалася у Росії.

Джерела видання зазначають, що без повноцінної роботи «Сохнут» в Росії рівень імміграції євреїв з цієї країни до Ізраїлю у найближчі роки різко знизиться.

Нагадаємо, ізраїльська преса у червні наголошувала - війна Росії проти України та її конфлікт із Заходом посилили прояви антисемітизму. З’явилося стільки нападів на євреїв та Ізраїль у російській пресі, телебаченні, соціальних мережах та офіційних заявах, скільки не траплялося за останні кілька десятиліть.