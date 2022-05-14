Головний рабин України просить Ізраїль врятувати захисників Маріуполя

Головний рабин України звернувся з листом до Кнесету Ізраїлю

Головний рабин України Моше Реувен Асман попросив Ізраїль допомогти врятувати захисників Маріуполя. Про це Асман повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Головний рабин України звернувся до Кнесету Ізраїлю з проханням урятувати українських захисників Маріуполя, обложених окупантами на території Азовсталі.

«Я звернувся через мого друга, співголову парламентської групи Ізраїль-Україна, Міхаеля Малкіеля до керівництва Ізраїлю з проханням допомогти врятувати захисників Маріуполя з Азовсталі!» – написав він.

Моше Реувен Асман також опублікував скрін свого свого звернення.

Раніше Моше Реувен Асман звернувся до євреїв Росії, закликавши їх їхати звідти.

Головний рабин Росії Берл Лазар засудив висловлювання міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який заявив, що у Гітлера нібито було єврейське коріння і це не заважало йому бути антисемітом.

Російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера.

Український Офіс президента відреагувала на антисемітські заяви Лаврова. Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України. Також президент Володимир Зеленський засудив заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, де той заговорив про Гітлера та його «єврейську кров».

Після розмови Володимира Путіна із прем’єром Ізраїлю Нафталієм Беннетом пресслужба голови ізраїльського уряду заявила, що президент Росії вибачився за скандальне висловлювання свого міністра.