Арахамія повідомив, коли призначать нового генпрокурора
«Першим завданням має стати призначення керівника САП»
Нового генерального прокурора України призначать у найближчі 10 днів. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
«В найближчі 10 днів чекаємо призначення нового генерального прокурора. Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України», – зазначив нардеп.
Тому Арахамія звертається до Конкурсної комісії з обрання керівника відомства із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк, аби з цим питанням не було жодних затримок.
Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.
19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
Як повідомлялсоя, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.