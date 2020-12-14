Інтерпол відмовляє в розшуку підозрюваних у воєнних злочинах у Криму, – прокуратура

Інтерпол відмовляє в міжнародному розшуку підозрюваних у воєнних злочинах у Криму

Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу українська сторона не комунікує

Інтерпол відмовляє в міжнародному розшуку обвинувачених і підозрюваних у військових злочинах в Криму. Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу українська сторона не комунікує.

Про це повідомив глава прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний в інтерв'ю «Дзеркало тижня».

За його словами, роботи українського бюро Інтерполу по суті немає як такої.

«Безпосередньо зі штаб-квартирою Інтерполу ми не спілкуємося, такий порядок. Зазначу, що фактично ще ні один кримський правопорушник через канали Інтерполу не розшукувався»,– зазначив він.

За словами керівника кримської прокуратури, відомство оголошувала в розшук одного з командирів «самооборони Криму» – Армена Мартоняна на прізвисько «Самвел». Його підозрюють у кількох тяжких злочинах.

Однак через Інтерпол його розшукати не вдалося, адже організація через деякий час зняла його з розшуку у зв'язку з тим, що «переслідування нібито мало політично вмотивований характер».

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який на виконання резолюції Генасамблеї оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, чітко задокументував нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 16 червня Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, йшлося про штучну кампанію насильницької паспортизації та було підкреслено, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є «навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України».

До слова, заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги.

До слова, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Також російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.