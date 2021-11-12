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    Польща залишає кордони відкритими для українських туристів

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    Українці можуть й надалі подорожувати до Польщі - Польща залишає кордони відкритими для українських туристів
    Українці можуть й надалі подорожувати до Польщі
    фото: glavcom.ua

    Попри рекомендацію ЄС, вже 15 країн Союзу залишаються відкритими для громадян України

    Сьогодні відбулась телефонна розмова міністрів внутрішніх справ України та Польщі Дениса Монастирського та Маріуша Камінського. Останній запевнив у тому, що країна не планує закривати кордон для українців, пише пресслужба МВС.

    «Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в «зеленій зоні» для поїздок», – пише пресслужба МВС.

    Додамо, що станом на сьогодні, вже 15 країн ЄС залишаються відкритими для громадян України, а саме: Польща, Іспанія, Франція, Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Швеція, Нідерланди, Данія, Греція і Латвія.

    Як відомо, Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд.

    Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

    Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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    Теги: МЗС ЄС МВС Польща туризм Україна кордон мандрівка
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    Польща залишає кордони відкритими для українських туристів