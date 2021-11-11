Turkish Airlines не пускатиме на борт рейсів до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену

Імовірно, так у компанії зреагували на міграційну кризу в Європі

Авіакомпанія пообіцяла не возити мешканців деяких країн Близького Сходу

Авіакомпанія Turkish Airlines пообіцяла не пускати громадян Іраку, Сирії та Ємену на борт своїх літаків, що літають до Мінська. Таку заяву зробив представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох. Відповідну заяву він опублікував у Twitter.

Він повідомив, що у турецькій компанії підтвердили, що не прийматимуть на борт літаків іракців, сирійців та єменців за винятком володарів дипломатичних паспортів.

При цьому в самій авіакомпанії подібних заяв із цього приводу не було.

Нагадаємо, Польща назвала авіакомпанію, яка доправляє нелегалів до її кордону.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що Росія не причетна до кризи на білорусько-польському кордоні. Очільник МЗС країни-агресорки спростував причетність авіакомпанії «Аерофлот» до перевезення біженців, про що повідомляють російські ЗМІ.

Своєю чергою Turkish Airlines заявила, що її рейси до Мінська «в жодному разі не сприяють нелегальному імміграційному руху».

Зазначимо, що наразі щотижня в Мінськ прибувають близько 40 літаків зі Стамбула, Дамаска та Дубая.

Також стало відомо, хто виграє від ситуації з міграційною кризою на кордоні ЄС: думка Латвії.

8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

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