Дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу (відео)

Мігранти до території Польщі трохи не дійшли – вони рушили вздовж загородження в табір мігрантів і вже прийшли туди

Мігранти з криками підбігли до металевого загородження, за яким знаходилися польські силовики, і почали його штурмувати

Вранці 12 листопада група мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі намагалася прорватися через пункт пропуску «Брузгі». Польські силовики поки не вживають заходів, повідомляє sputnik.by.

Зазначається, що мігранти з криками підбігли до металевого загородження, за яким знаходилися польські силовики, і почали його штурмувати. За приблизними підрахунками, прорватися хотіла група з 150-200 осіб.

Також повідомляється, що польські силовики поки не робили будь-яких активних дій.

«З'ясувалося, що мігранти до території Польщі трохи не дійшли – вони рушили вздовж загородження в табір мігрантів і вже прийшли туди», – додає ЗМІ.

До слова, стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах.

Також РНБО вважає, що поблизу кордону з Білоруссю є «проблемна точка».

Нагадаємо, у міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Згодом МВС відправив на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків.

Напередодні задля безпеки українсько-білоруського кордону на засіданні РНБО було ухвалено низку невідкладних рішень.

Крім того, як зазначив очільник МВС, найближчим часом у прикордонних областях України будуть проведені навчання із залученням підрозділів територіальної оборони з метою підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння до нашої країни з території Білорусі незаконних мігрантів.

Через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну. Тож Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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