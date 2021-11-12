  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мігранти до території Польщі трохи не дійшли &ndash; вони рушили вздовж загородження в табір мігрантів і вже прийшли туди - Дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу (відео)
    Мігранти до території Польщі трохи не дійшли – вони рушили вздовж загородження в табір мігрантів і вже прийшли туди
    скріншот з відео sputnik.by

    Мігранти з криками підбігли до металевого загородження, за яким знаходилися польські силовики, і почали його штурмувати

    Вранці 12 листопада група мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі намагалася прорватися через пункт пропуску «Брузгі». Польські силовики поки не вживають заходів, повідомляє sputnik.by.

    Зазначається, що мігранти з криками підбігли до металевого загородження, за яким знаходилися польські силовики, і почали його штурмувати. За приблизними підрахунками, прорватися хотіла група з 150-200 осіб.

    Також повідомляється, що польські силовики поки не робили будь-яких активних дій.

    «З'ясувалося, що мігранти до території Польщі трохи не дійшли – вони рушили вздовж загородження в табір мігрантів і вже прийшли туди», – додає ЗМІ.

    До слова, стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах.

    Також РНБО вважає, що поблизу кордону з Білоруссю є «проблемна точка».

    Нагадаємо, у міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

    Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

    8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

    Згодом МВС відправив на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків.

    Напередодні задля безпеки українсько-білоруського кордону на засіданні РНБО було ухвалено низку невідкладних рішень.

    Крім того, як зазначив очільник МВС, найближчим часом у прикордонних областях України будуть проведені навчання із залученням підрозділів територіальної оборони з метою підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння до нашої країни з території Білорусі незаконних мігрантів.

    Через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну. Тож Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь Польща мігранти кордон табір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу (відео)