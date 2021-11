Країни ЄС схвалять нові санкції проти Білорусі у понеділок

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу можуть розглянути нові санкції проти Білорусі вже 15 листопада. Очікується, що вони схвалять затверджений європейськими послами пакет обмежень проти режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомляє брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк.

Таку інформацію журналісту надав високопоставлений чиновник Євросоюзу.

«Міністри закордонних справ ЄС приймуть новий пакет санкцій проти осіб та компаній з Білорусі, коли зустрінуться 15 листопада. Це критерії, яким посли ЄС дали зелене світло 10 листопада», – розповів журналіст.

