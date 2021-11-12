Країни ЄС схвалять нові санкції проти Білорусі у понеділок

Влада ЄС розробила нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу можуть розглянути нові санкції проти Білорусі вже 15 листопада. Очікується, що вони схвалять затверджений європейськими послами пакет обмежень проти режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомляє брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк.

Таку інформацію журналісту надав високопоставлений чиновник Євросоюзу.

«Міністри закордонних справ ЄС приймуть новий пакет санкцій проти осіб та компаній з Білорусі, коли зустрінуться 15 листопада. Це критерії, яким посли ЄС дали зелене світло 10 листопада», – розповів журналіст.

a senior EU official says EU foreign ministers will adopt a new criteria to list entities and people in #Belarus when they meet on Mon 15 Nov. this is the criteria that EU ambs green-lighted on 10 Nov. no decisions on listings on Mon — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 12, 2021

Очікується, що до нового пакету європейських санкцій потраплять білоруські чиновники та організації, які причетні до створення міграційної кризи на кордонах Литви та Польщі. Крім того, під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.

Європейські чиновники не виключали, що під санкції ЄС може потрапити російська авіакомпанія «Аерофлот».

Нагадаємо, у міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну.

Як відомо, Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.

Вранці 12 листопада дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу.

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