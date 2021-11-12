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    Британія відправила групу інженерних військ до польського кордону

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    Британські військові мають надати інженерну підтримку польським прикордонникам - Британія відправила групу інженерних військ до польського кордону
    Британські військові мають надати інженерну підтримку польським прикордонникам
    фото: ЕРА

    Військові з Британії нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам

    Група британських військових була спрямована до кордону Польщі з Білоруссю для підтримки польських військ в умовах міграційної кризи, що зростає. Про це повідомляє Sky News.

    Міністерство оборони Британії заявило, що британські військовослужбовці вивчатимуть, як допомогти для вирішення ситуації на кордоні з Білоруссю.

    Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі, заявив, що британські війська приєдналися до розвідувальної місії, щоб вивчити, як зміцнити паркан на кордоні.

    «Розпочалася розвідка за підтримки інженерних військ Великої Британії. Наші вояки співпрацюватимуть для зміцнення огорожі на польсько-білоруському кордоні. Після завершення розвідки ми повідомимо вам деталі», – розповів Блащак.

    ЗМІ відзначає, що британська місія прибула напередодні і мала попрямувати до польсько-білоруського кордону.

    НАТО заявив у п'ятницю, що очікує на будь-яку ескалацію ситуації на своєму східному фланзі.

    «Ми залишатимемося пильними щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі на її кордонах з Польщею, Литвою та Латвією, і продовжуватимемо відслідковувати наслідки для безпеки Альянсу, – заявила Північноатлантична рада, яка представляє 30 країн Альянсу.

    Також повідомлялося, що Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для «проведення навчань» в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою. ЗМІ повідомили, що російські десантники загинули під час перекидання військ на захід Білорусі.

    Як відомо, Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Також Литва направила додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

    Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.

    Вранці 12 листопада дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу.

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    Теги: Білорусь Польща НАТО мігранти військові Велика Британія кордон
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    Британія відправила групу інженерних військ до польського кордону