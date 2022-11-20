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Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»

Надія Клочко
glavcom.ua
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
Посол Василь Гамянін переконаний, що «торгівлі Україною» під час переговорів з РФ не буде
фото з відкритих джерел

Зараз історичний шанс зробити Росію без’ядерною державою

Найсильніші держави світу зараз мають унікальний шанс зробити Росію без’ядерною державою, тому «торгівлі Україною» у переговорах задля поступок державі-агресорці не буде. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловив посол України в Індонезії Василь Гамянін.

«Якщо ми десь щось отримаємо, то у іншому місці маємо чимось поступитися. І це нормально – це консенсус та геополітика. Коли ти виходиш у центр кімнати і просто кажеш, що ти тут – головний, тебе просто можуть гуртом побити. Це і є задачею дипломатії, коли, здається, треба домовлятися там, де немає спільних підходів», – сказав дипломат, коментуючи інформацію зі ЗМІ про те, що союзники намагаються схилити Україну до переговорів з Росією.

Водночас український посол наголосив, що «торгівлі Україною не буде», адже могутнім державам невигідно іти на поступки Росії, яка шантажує світ ядерною зброєю. На думку Гамяніна, ядерна зброя є останнім аргументом, який утримує Росію від того, щоб перетворитися на «бензоколонку та ресурсну базу», і світ зараз має історичний шанс зробити РФ без’ядерною.

«Але торгівлі Україною не буде. Найсильнішим, найвпливовішим в економічному, політичному і військовому плані державам світу абсолютно невигідно мати поруч з собою агресивну ядерну державу. Зараз якраз – історичний шанс, аби зробити її без’ядерною. Тоді загрози, які відчував світ, просто відпадуть на 99%. Бо ядерний пил – останній аргумент бункерного діда. Коли цей аргумент зникне, всі побачать, що їм погрожує просто общипана курка, яка не вміє ані воювати, ані виробляти, ані торгувати і остаточно перетвориться на бензоколонку та ресурсну базу», – сказав Василь Гамянін.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни відзначили, що ключові російські чиновники на початку листопада почали колективно деескалювати свою риторику щодо застосування ядерної зброї. Водночас у майбутньому Кремль може продовжувати проводити «ядерні ігри», щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну. Однак він не зможе примусити Київ до переговорів. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше запевнив, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Однак у НАТО все одно розглядають можливі ризики та серйозно сприймають загрозу.

Під час саміту Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян наголосив на «безвідповідальності» загроз застосування ядерної зброї, давши зрозуміти, що Пекін незадоволений ядерною риторикою свого стратегічного партнера Росії. 

14 листопада президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. Обидва лідери відверто поговорили про свої відповідні пріоритети та наміри з низки питань та заявили, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.

Як відомо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

Читайте також: «Зараз – історичний шанс зробити Росію без’ядерною». Підсумки G20 від посла України в Індонезії
Теги: саміт великої двадцятки Василь Гамянін

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