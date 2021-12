«Схожий на Єрмака». Фільм «Не дивіться вгору» викликав фурор у соцмережах

У соціальних мережах триває бурхливе обговорення нової кінострічки

Американський сатиричний науково-фантастичний фільм «Не дивіться вгору» оскароносного режисера Адама МакКея, що вийшов на стрімінговій платформі Netflix 24 грудня, спричинив справжній фурор у соціальних мережах. Досить жваво обговорюють фільм і в Україні.

Дехто з вітчизняних користувачів соціальних мереж побачив у сюжеті кінострічки схожість із сучасними українськими реаліями та навіть впізнав у деяких кіногероях сучасних українських політичних діячів.

Головні ролі у фільмі зіграли Леонардо ДіКапріо, Дженніфер Лоуренс та Меріл Стріп. Фільм розповідає про молодих учених, які дізнаються про наближення небезпечного астероїда до Землі й намагаються попередити людство про ймовірну катастрофу, однак їм не поспішають вірити.

«Навіщо взагалі знімати якісь інші фільми, якщо можна взяти In the Loop, Veep, Death to 2020 та змішати їх із «Армагеддоном»? Don't Look Up – просто чудово, 10 із 10. Не дуже реалістично, щоправда, вийшла лінія, де адміністрацію президента США очолює її син, а NASA – колишній анестезіолог і її ж спонсор. Такого точно не може бути. Це ніби Офіс президента в якійсь країні очолив, наприклад, кінопродюсер, а Службу безпеки, ну, скажімо, друг дитинства глави держави. Узагалі марення ж», – написав у Facebook колишній журналіст «BBC News Україна» В'ячеслав Шрамович.

«Є два фільми про медійну і фізичну реальності. Один я терпіти не можу. Це Wag the Dog («Шахрайство»/«Хвіст виляє собакою»). А другий мені дуже сподобався. Це Don't Look Up («Не дивіться вгору»), і він схожий на дуже гротескну сатиру. Але реалістичний до неможливості. Причому для України, можливо, більше, ніж для США», – вважає журналіст Віктор Трегубов.

До того ж, на думку Трегубова, глава адміністрації президента США у кінострічці «виглядає як (глава Офісу президента України Андрій) Єрмак, говорить, як Єрмак, поводить себе, як Єрмак».







«Фільм Don't Look Up («Не дивіться вгору») – люта гротескна сатира, і раджу сприймати його як фільм про сьогоднішні українські реалії: в умовах апокаліптичної зовнішньої загрози президента хвилює лише рейтинг, медійщики переймаються тільки телевізійним трафіком, соціум випускає пар у всілякі безглузді флешмоби, цікавиться лайками-вподобайками в соцмережах, а ті, хто попереджає про небезпеку, сприймаються як маргінали або ідіоти», – зазначив президент «Фонду культурних ініціатив ArtHuss» Костянтин Кожемяка, додавши, що актора на роль голови президентської адміністрації підібрали «з пикою і бидлячою поведінкою, як у Єрмака».

«Перше – цей саркастичний фільм варто подивитися. Хоча би для того, щоби відчути, чим дихає «цивілізований світ». Друге – фільм багатоплановий і різні глядачі можуть побачити в ньому різне. Я особисто побачив алегорію на атеїзм, який не хоче бачити Бога. Люди «не дивляться вгору» тому, що так зручніше, вигідніше, комфортніше. Світ цей закликає вустами героїні Меріл Стріп «дивитися тільки вперед», – написав заступник глави управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

Цікаво, що «Не дивіться вгору» спочатку був задуманий як алегорія про зміну клімату, але в підсумку трансформувався, щоб відобразити те, що сталося під час пандемії. Одразу після прем'єри Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль, пояснив, що цей фільм – відображення сучасної культури та нашої нездатності чути і дослухатися наукової істини.

Як бачимо, чорна комедія з зірковим акторським складом завоювала серця багатьох поціновувачів кінематографу як в Україні, так і за її межами.

