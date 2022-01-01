Другий строк? Колишні колеги Зеленського з «Кварталу» розкрили його план

Під час новорічного ефіру «Вечірнього кварталу» президент та його найближче оточення перебували в глядацькій залі

Новорічний вечірній ефір телеканалу «1+1» традиційно вже котрий рік наповнювали артисти «Квартал 95». Цього року на зйомках шоу був присутній президент Зеленський, Перша леді, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та перший помічник глави держави Борис Шефір.

Початок шоу артисти присвятили своєму колишньому шефу і керівнику «Кварталу 95» Володимиру Зеленському. Вони жартували на тему його президентства, а в певний момент висунули передбачення, що після керівництва державою він знову стане гарний актором. Але якщо це станеться, то лише за років сім: «Простий президент стане великим артистом і врятує це шоу від краху».

Нагадаємо, якраз за сім років минатиме гіпотетична друга каденція Зеленського. У цей момент режисери показали крупним планом самого президента в залі, і він ствердно махнув головою у відповідь на здивований погляд дружини, звернений до нього.

Приймати рішення про те, чи йти на другий термін, президент Володимир Зеленський буде разом із сім’ю та після діалогу з українцями, поки він ще не визначився. Про це Зеленський заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

Однак недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Також ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен йти на другий термін.



