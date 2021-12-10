Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату»

Глава Української держави узгодив з Макроном спільні подальші кроки

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, у якій, зокрема, обговорили розблокування «нормандського формату». Про це повідомляється у Twitter президента України.

«Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування «нормандського формату» й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки», – зазначив Зеленський.

Сторони також, за словами українського лідера, обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.

«Вдячний президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ», – додав Зеленський.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.

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