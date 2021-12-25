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    Єрмак пояснив нещодавні слова Зеленського про «референдум щодо Донбасу»

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    Володимир Зеленський в інтерв&rsquo;ю 1+1 припустив можливість&nbsp;проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму - Єрмак пояснив нещодавні слова Зеленського про «референдум щодо Донбасу»
    Володимир Зеленський в інтерв’ю 1+1 припустив можливість проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму
    фото: glavcom.ua

    «Питання референдуму наразі не обговорюється»

    Говорячи про можливість проведення Всеукраїнського референдуму з приводу подальшої долі Донбасу, президент Володимир Зеленський не мав на увазі якихось конкретних планів влади, а, скоріше, задекларував принцип народовладдя, який сповідує. Про це в інтерв’ю виданню «Фокус» розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

    «Питання референдуму наразі не обговорюється. Володимир Зеленський зазначав, що він як президент, який сповідує принцип народовладдя, вважає, що якщо у суспільстві виникає питання, яке вимагає зафіксувати думку всього народу України, то такі референдуми мають відбутися. Президент сказав, що не відкидає можливість проведення референдуму. Але поки що про це не йдеться», – наголосив Єрмак.

    Також керівник президентського Офісу наголосив, що, попри все, керівництво України залишається принциповим прихильником виконання Мінських домовленостей і будь-які мирні плани та дорожні карти з врегулювання конфлікту на Донбасі мають базуватися на них.

    «Перший рядок у них – дата, 2015 рік, у будь-якому разі, сьогодні на базі цього документа необхідна дорожня карта, враховуючи, що вже практично 2022-й. Є різні інтерпретації, поки що єдиного узгодженого документа не існує, але ми не припиняємо пошук нових варіантів», – наголосив Андрій Єрмак.

    Нагадаємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю 1+1 припустив можливість проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму.

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    Теги: референдум Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак
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    Єрмак пояснив нещодавні слова Зеленського про «референдум щодо Донбасу»