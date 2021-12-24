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    Єрмак розповів, про що регулярно спілкується з заступником голови Адміністрації Путіна

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    За словами Андрія Єрмака, пошук компромісу з Росією щодо Донбасу наразі триває - Єрмак розповів, про що регулярно спілкується з заступником голови Адміністрації Путіна
    За словами Андрія Єрмака, пошук компромісу з Росією щодо Донбасу наразі триває
    фото: focus.ua

    «Ми готові виконувати зобов'язання, взяті не нами»

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває у постійному контакті з заступником голови адміністрації президента РФ, колишнім віцепрем’єром РФ Дмитром Козаком. Про це Єрмак розповів в інтерв’ю виданню «Фокус».

    За словами посадовця, попри звинувачення з російського боку у неспроможності України домовлятися та виконувати зобов’язання, наша країна продовжує шукати способи врегулювання конфлікту на Донбасі. В тому числі, це відбувається і на рівні переговорів Єрмака з Козаком.

    «Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Ми з ним говоримо про те, що відбувається у ТКГ (Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Сході України – «Главком»), обговорюємо саме ті ініціативи України, про які я розповів вам», – пояснив Андрій Єрмак.

    Керівник Офісу президента додав, що наразі вище політичне керівництво України продовжує вважати, що для припинення війни на Донбасі потрібні прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

    «Ми готові виконувати зобов'язання, взяті не нами, Мінські угоди. До цих документів багато питань, але вони підписані від імені нашої держави, і ми, як відповідальна влада, готові їх виконувати. Повторюся, у документах є спірні питання, є деякі положення, сформульовані в такий спосіб, що трактуються сторонами по-різному. Тому Україна пропонує і пропонуватиме шляхи виходу із ситуації, головне, щоб було бажання з того боку», – підсумував Андрій Єрмак.

    Також Єрмак назвав умову для розмови Зеленського з Путіним.

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    Теги: Мінські угоди Україна влада Андрій Єрмак Дмитро Козак
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    Єрмак розповів, про що регулярно спілкується з заступником голови Адміністрації Путіна