Перед Новим роком Зеленський скликає РНБО

Порядок денний майбутнього засідання РНБО на цей час невідомий

Президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання відбудеться наступного тижня.

Засідання РНБО, згідно з дорученням глави держави, відбудеться 29 грудня 2021 року.

«Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова ... глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України», – повідомили в апараті РНБО.

Порядок денний майбутнього засідання РНБО на цей час невідомий.

Нагадаємо, нещодавно Держгеонадра і РНБО запустили портал моніторингу користування надрами. У відомстві зазначили, що станом на 15 грудня 2021 року в Україні діє 3071 спеціальний дозвіл на користування надрами, 581 з яких з участю держави.

До слова, напередодні адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

21 грудня «Слуга народу» відповів, чи запровадять санкції проти Порошенка.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

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