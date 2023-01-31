Євроінтеграційний тиждень, кадрове затишшя та олімпійський бойкот: звернення Зеленського (відео)

Готуємо нові реформи в Україні, які змінять соціально-правову та політичну реальності

Керівництво нашої держави фіналізує підготовку до саміту «Україна – ЄС», який запланований на цей тиждень. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. «Тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу», – сказав президент.

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За його словами, такий прогрес дійсно є. Навіть попри повномасштабну війну наша країна продовжує свій рух до сучасної європейської демократичної держави. Влада готує нові реформи, які в «багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності – зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими».

Росія має втратити надію

Президент провів кілька нарад із військовими, під час яких було детально опрацьовано ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. «Наші сили оборони й безпеки, державна влада України, наші партнери – ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію», – наголосив Володимир Зеленський. Він додав, що програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир.

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Канада долучається до «Марафону чесності»

Очільник держави також мав сьогодні розмову із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Серед інших питань обговорювали санкції та міжнародну ізоляцію Росії.

«Я дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу. Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт – ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати», – заявив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що лише разом вільний світ може захистити спорт від тих «спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність».

Кадрове затишшя

Паузу щодо кадрових рішень президент України назвав тимчасовою. «Зараз певне кадрове затишшя. Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення», – проанонсував голова держави. За його словами, тим, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах.